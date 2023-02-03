https://crimea.ria.ru/20230203/boeviki-vsu-rasstrelyali-12-sosluzhivtsev-pri-popytke-sdatsya-v-plen-1126756751.html

Боевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в плен

Боевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в плен - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Боевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в плен

В районе города Кременная Луганской Народной Республики артиллеристы украинской армии ликвидировали 12 своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T09:58

2023-02-03T09:58

2023-02-03T09:58

происшествия

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В районе города Кременная Луганской Народной Республики артиллеристы украинской армии ликвидировали 12 своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен российским силам. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.По его словам, после непродолжительного огневого боя украинские боевики на своем взводном опорном пункте вместо флага вывесили белую ткань. Старший поста на открытых радиочастотах стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистовНацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под ХарьковомМО: боевики "Кракена" расстреляли 100 украинских военных за отказ воевать

луганская народная республика (лнр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), украина, новости