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Боевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в плен
Боевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в плен - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Боевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в плен
В районе города Кременная Луганской Народной Республики артиллеристы украинской армии ликвидировали 12 своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T09:58
2023-02-03T09:58
2023-02-03T09:58
происшествия
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В районе города Кременная Луганской Народной Республики артиллеристы украинской армии ликвидировали 12 своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен российским силам. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.По его словам, после непродолжительного огневого боя украинские боевики на своем взводном опорном пункте вместо флага вывесили белую ткань. Старший поста на открытых радиочастотах стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистовНацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под ХарьковомМО: боевики "Кракена" расстреляли 100 украинских военных за отказ воевать
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Боевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в плен
Марочко: украинские военные уничтожили 12 пожелавших сдаться в плен сослуживцев