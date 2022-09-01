https://crimea.ria.ru/20220901/natsbat-kraken-rasstrelyal-voennykh-vsu-posle-porazheniya-pod-kharkovom-1124370580.html

Нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом

Нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом

Боевики "Кракена" уничтожили под Харьковом оставшихся в живых украинских военных механизированной бригады после их попытки отступить из-за поражения и больших... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T14:26

2022-09-01T14:26

2022-09-01T14:26

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122288386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_887cda15c7b0831a75742b9393263191.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Боевики "Кракена" уничтожили под Харьковом оставшихся в живых украинских военных механизированной бригады после их попытки отступить из-за поражения и больших потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения 14-й механизированной бригады были разбиты ВС РФ в районе села Русские Тишки. Таким образом попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении была сорвана.Украинские войска потеряли в боях более полусотни человек. Оставшиеся в живых 56 военнослужащих бригады предприняли попытку отступить. Но были расстреляны боевиками украинского нацбата.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220831/popytka-nastupleniya-vsu-provalilas--minoborony-1124354203.html

https://crimea.ria.ru/20220901/podrobnosti-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-energodare--minoborony-1124364685.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина