https://crimea.ria.ru/20220901/natsbat-kraken-rasstrelyal-voennykh-vsu-posle-porazheniya-pod-kharkovom-1124370580.html
Нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом
Нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом
Боевики "Кракена" уничтожили под Харьковом оставшихся в живых украинских военных механизированной бригады после их попытки отступить из-за поражения и больших... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T14:26
2022-09-01T14:26
2022-09-01T14:26
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Боевики "Кракена" уничтожили под Харьковом оставшихся в живых украинских военных механизированной бригады после их попытки отступить из-за поражения и больших потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения 14-й механизированной бригады были разбиты ВС РФ в районе села Русские Тишки. Таким образом попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении была сорвана.Украинские войска потеряли в боях более полусотни человек. Оставшиеся в живых 56 военнослужащих бригады предприняли попытку отступить. Но были расстреляны боевиками украинского нацбата.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220831/popytka-nastupleniya-vsu-provalilas--minoborony-1124354203.html
https://crimea.ria.ru/20220901/podrobnosti-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-energodare--minoborony-1124364685.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина
Нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом
Под Харьковом боевики нацбатальона "Кракен" расстреляли украинских военных за отступление
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Боевики "Кракена" уничтожили под Харьковом оставшихся в живых украинских военных механизированной бригады после их попытки отступить из-за поражения и больших потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения 14-й механизированной бригады были разбиты ВС РФ в районе села Русские Тишки. Таким образом попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении была сорвана.
Украинские войска потеряли в боях более полусотни человек. Оставшиеся в живых 56 военнослужащих бригады предприняли попытку отступить. Но были расстреляны боевиками украинского нацбата.
"При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования "Кракен", которым большинство из них было уничтожено", – говорится в сообщении ведомства.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.