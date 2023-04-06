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Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен

Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен

Накануне Вооруженные силы Украины на линии соприкосновения расстреляли 14 своих военнослужащих, которые сдались в плен российским военным. По бойцам выпустили... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T13:59

2023-04-06T13:59

2023-04-06T14:12

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россия

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Накануне Вооруженные силы Украины на линии соприкосновения расстреляли 14 своих военнослужащих, которые сдались в плен российским военным. По бойцам выпустили порядка 300 снарядов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в четверг.Путин отметил, что киевский режим ведет себя "в высшей степени цинично и жестоко", по отношению не только к российским гражданам, но и к своим."Поэтому наша задача – отодвигать их на такое расстояние, с которого они не смогут наносить нам ущерб", – добавил президент.Это не единичный случай в рядах украинской армии. В феврале в районе города Кременная Луганской Народной Республики артиллеристы украинской армии ликвидировали 12 своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен российским силам.В июне аналогичный случай произошел в ДНР. В районе Новомихайловки в ДНР более 30 военнослужащих ВСУ, находившиеся у опорного пункта в районе Зверофермы, решили сдаться. Они обратились по рации к российскому командованию с просьбой прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. После этого военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали двигаться в сторону позиций РФ, но были атакованы украинскими силовиками. Их расстреляли в спину.Но самой массовой расправой над собственными солдатами стал обстрел СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными, в результате которого погибли 51 солдат ВСУ, еще 142 человека получили ранения. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, находившиеся в следственном изоляторе в Еленовке украинские военнопленные накануне удара ВСУ начали давать обличающие киевский режим показания, которые бы раскрыли зверские преступления Украины против жителей Донбасса.Генпрокуратура ДНР квалифицировала случившееся как теракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтахБоевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в пленВоеннопленный ВСУ: солдаты для Киева – пушечное мясо

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