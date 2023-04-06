Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен
Путин: ВСУ расстреляли 14 своих военнослужащих, сдавшихся в плен российской армии
13:59 06.04.2023 (обновлено: 14:12 06.04.2023)
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдат ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Накануне Вооруженные силы Украины на линии соприкосновения расстреляли 14 своих военнослужащих, которые сдались в плен российским военным. По бойцам выпустили порядка 300 снарядов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в четверг.
"Вчера доложили, что на одном из участков (линии) соприкосновения 14 военнослужащих украинской армии сдались в плен. Было уже поздно, и наших несколько человек остались с ними, даже не охраняли, чтобы потом с утра всех их вывезти из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место, уничтожил всех своих военнослужащих. К сожалению, и наши ребята пострадали", – сказал российский лидер.
Путин отметил, что киевский режим ведет себя "в высшей степени цинично и жестоко", по отношению не только к российским гражданам, но и к своим.
"Поэтому наша задача – отодвигать их на такое расстояние, с которого они не смогут наносить нам ущерб", – добавил президент.
29 июля 2022, 11:02ВСУ атаковали колонию в Еленовке: 40 пленных украинцев погибли
Это не единичный случай в рядах украинской армии. В феврале в районе города Кременная Луганской Народной Республики артиллеристы украинской армии ликвидировали 12 своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен российским силам.
В июне аналогичный случай произошел в ДНР. В районе Новомихайловки в ДНР более 30 военнослужащих ВСУ, находившиеся у опорного пункта в районе Зверофермы, решили сдаться. Они обратились по рации к российскому командованию с просьбой прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. После этого военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали двигаться в сторону позиций РФ, но были атакованы украинскими силовиками. Их расстреляли в спину.
Но самой массовой расправой над собственными солдатами стал обстрел СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными, в результате которого погибли 51 солдат ВСУ, еще 142 человека получили ранения.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, находившиеся в следственном изоляторе в Еленовке украинские военнопленные накануне удара ВСУ начали давать обличающие киевский режим показания, которые бы раскрыли зверские преступления Украины против жителей Донбасса.
Генпрокуратура ДНР квалифицировала случившееся как теракт.
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