https://crimea.ria.ru/20220811/obstrel-sizo-v-elenovke-rassleduyut-po-state-terakt-1124132162.html

Обстрел СИЗО в Еленовке расследуют по статье "теракт"

Обстрел СИЗО в Еленовке расследуют по статье "теракт" - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Обстрел СИЗО в Еленовке расследуют по статье "теракт"

Обстрел СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными расследуется Генпрокуратурой Донецкой Народной Республики по статье "теракт", пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T10:32

2022-08-11T10:32

2022-08-11T10:32

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 - РИА Новости Крым. Обстрел СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными расследуется Генпрокуратурой Донецкой Народной Республики по статье "теракт", пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Виталию Чернявскую.По ее словам, осколки боеприпасов в настоящее время исследуют эксперты.В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов"*. По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, находившиеся в следственном изоляторе в Еленовке украинские военнопленные накануне удара ВСУ начали давать обличающие киевский режим показания, которые бы раскрыли зверские преступления Украины против жителей Донбасса.* запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220730/opublikovany-spiski-pogibshikh-pri-udare-po-sizo-v-elenovke-1124005749.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)