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Обстрел СИЗО в Еленовке расследуют по статье "теракт" - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Обстрел СИЗО в Еленовке расследуют по статье "теракт"
Обстрел СИЗО в Еленовке расследуют по статье "теракт" - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Обстрел СИЗО в Еленовке расследуют по статье "теракт"
Обстрел СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными расследуется Генпрокуратурой Донецкой Народной Республики по статье "теракт", пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T10:32
2022-08-11T10:32
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 - РИА Новости Крым. Обстрел СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными расследуется Генпрокуратурой Донецкой Народной Республики по статье "теракт", пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Виталию Чернявскую.По ее словам, осколки боеприпасов в настоящее время исследуют эксперты.В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов"*. По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, находившиеся в следственном изоляторе в Еленовке украинские военнопленные накануне удара ВСУ начали давать обличающие киевский режим показания, которые бы раскрыли зверские преступления Украины против жителей Донбасса.* запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220730/opublikovany-spiski-pogibshikh-pri-udare-po-sizo-v-elenovke-1124005749.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Обстрел СИЗО в Еленовке расследуют по статье "теракт"

Генпрокуратура ДНР расследует обстрел СИЗО в Еленовке по статье "теракт"

10:32 11.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 - РИА Новости Крым. Обстрел СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными расследуется Генпрокуратурой Донецкой Народной Республики по статье "теракт", пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Виталию Чернявскую.
"По данным следствия, в результате обстрела погиб 51 военнослужащий вооруженных формирований Украины, ранения получили 142 человека. Уголовное дело возбуждено по факту совершения террористического акта", — сказала представитель надзорного ведомства.
По ее словам, осколки боеприпасов в настоящее время исследуют эксперты.
В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов"*. По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, находившиеся в следственном изоляторе в Еленовке украинские военнопленные накануне удара ВСУ начали давать обличающие киевский режим показания, которые бы раскрыли зверские преступления Украины против жителей Донбасса.
* запрещенная в России террористическая организация
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 13:28
Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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