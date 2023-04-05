https://crimea.ria.ru/20230405/rossiyskie-voennye-za-sutki-unichtozhili-vosem-drg-na-trekh-frontakh-1127997071.html

Российские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах

Российские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Российские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах

Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп на трех направлениях спецоперации. Об этом в среду сообщили в... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T15:59

2023-04-05T15:59

2023-04-05T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп на трех направлениях спецоперации. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.По данным оборонного ведомства, на Купянском направлении пресечена деятельность сразу пяти диверсионно-разведывательных групп в районах луганских Новоселовского, Розовки, Артемовки, Масютовки и харьковского Першотравневого.Еще три ДРГ противника уничтожены в районах Владимировки, Мирного и Никольского на Южно-Донецком и Запорожском направлении.За минувшие сутки только на Донецком направлении украинские военные потеряли более 400 боевиков и большое число военной техники.Накануне подразделение российской группировки войск "Юг" уничтожило диверсионно-разведывательную группу противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики. Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении – сорвана ротация ВСУУничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за суткиВ Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, министерство обороны рф, новости