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Российские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах
Российские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Российские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах
Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп на трех направлениях спецоперации. Об этом в среду сообщили в... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T15:59
2023-04-05T15:59
2023-04-05T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп на трех направлениях спецоперации. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.По данным оборонного ведомства, на Купянском направлении пресечена деятельность сразу пяти диверсионно-разведывательных групп в районах луганских Новоселовского, Розовки, Артемовки, Масютовки и харьковского Першотравневого.Еще три ДРГ противника уничтожены в районах Владимировки, Мирного и Никольского на Южно-Донецком и Запорожском направлении.За минувшие сутки только на Донецком направлении украинские военные потеряли более 400 боевиков и большое число военной техники.Накануне подразделение российской группировки войск "Юг" уничтожило диверсионно-разведывательную группу противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики. Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении – сорвана ротация ВСУУничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за суткиВ Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантами
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, министерство обороны рф, новости
Российские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах
Минобороны: российская армия уничтожила восемь диверсионных групп за сутки