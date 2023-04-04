https://crimea.ria.ru/20230404/pytalis-prorvatsya-boem-v-donbasse-unichtozheny-diversanty-vsu-1127963786.html

Пытались прорваться боем: в Донбассе уничтожены диверсанты ВСУ

Пытались прорваться боем: в Донбассе уничтожены диверсанты ВСУ - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Пытались прорваться боем: в Донбассе уничтожены диверсанты ВСУ

Подразделение российской группировки войск "Юг" уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики,... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T10:36

2023-04-04T10:36

2023-04-04T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Подразделение российской группировки войск "Юг" уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма."На Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка подразделением мотострелкового соединения Южной группировки войск была пресечена попытка ДРГ противника прорваться к позициям наших войск. В ходе завязавшегося боя основная группа диверсантов в количестве восьми человек была уничтожена на месте. Остатки группы, отступившей в лесополосу, обнаружены и уничтожены осколочными боеприпасами, сброшенными с малогабаритных БПЛА", - рассказал Бигма.Кроме того, российские артиллеристы уничтожили два бронетранспортера ВСУ, перевозившие личный состав на позиции, и артиллерийское орудие противника.На Авдеевском направлении расчеты батареи орудий "Гиацинт-Б" уничтожили украинскую гаубицу Д-30 с расчетом.Читайте также на РИА Новости Крым:Где ВСУ несут наибольшие потериАрмия России нанесла удары по 79 артподразделениям ВСУРоссийская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230403/armiya-rossii-unichtozhila-5-diversionnykh-grupp-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1127944561.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости