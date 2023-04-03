https://crimea.ria.ru/20230403/gde-vsu-nesut-naibolshie-poteri-1127951167.html

Где ВСУ несут наибольшие потери

Где ВСУ несут наибольшие потери - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Где ВСУ несут наибольшие потери

Более 460 военных потеряли украинские войска за сутки в зоне спецоперации, наибольше потери ВСУ несут на Донецком направлении – 285 человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T16:56

2023-04-03T16:56

2023-04-03T16:56

сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

украина

медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Более 460 военных потеряли украинские войска за сутки в зоне спецоперации, наибольше потери ВСУ несут на Донецком направлении – 285 человек. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, разбиты два украинских склада боеприпасов.Ситуация на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - проинформировали в ведомстве.Обстановка на Красном ЛиманеНа этом направлении ударами штурмовой авиации, артиллерийским огнем и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесены удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районе луганского села Червоная Диброва."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица", - добавили в Минобороны.Ход боев на Южно-Донецком и Запорожском направленияхЗдесь работает российская группировка войск "Восток". Авиацией и артиллерией поражены подразделения украинских сил в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики."Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили порядка 45 украинских военнослужащих, а также два пикапа, гаубица, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - уточнили в оборонном ведомстве.А на Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидировано около 10 боевиков ВСУ, а также два автомобиля и самоходная гаубица "Акация".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удары по 79 артподразделениям ВСУШойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииРоссийские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"

https://crimea.ria.ru/20230403/armiya-rossii-unichtozhila-5-diversionnykh-grupp-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1127944561.html

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сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек", министерство обороны рф, новости