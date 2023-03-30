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Российские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2" - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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Российские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"
Российские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2" - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Российские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"
Российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2". Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T15:25
2023-03-30T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 404 самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8472 танка и другую военную технику и боеприпасы."Гром" — оперативно-тактический ракетный комплекс, который впервые представили в 2013 году. По заявлению разработчиков, его дальность действия, в зависимости от типа ракеты, составляет от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у имеющихся на вооружении украинской армии ракет "Точка-У".28 марта Минобороны впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США. Этот совместная разработка американской корпорации Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Дальность такого боеприпаса превышает 150 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит РоссияКак ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – ЛавровАрмия России за сутки уничтожила более 500 боевиков ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230327/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-vertolet-mi-8-i-13-bespilotnikov-1127797717.html
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министерство обороны рф, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), пво, армия и флот, новости
Российские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"

Минобороны: российская силы ПВО впервые сбили в зоне СВО новую украинскую ракету "Гром-2"

15:25 30.03.2023 (обновлено: 15:26 30.03.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В течение суток перехвачены одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 404 самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8472 танка и другую военную технику и боеприпасы.
"Гром" — оперативно-тактический ракетный комплекс, который впервые представили в 2013 году. По заявлению разработчиков, его дальность действия, в зависимости от типа ракеты, составляет от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у имеющихся на вооружении украинской армии ракет "Точка-У".
28 марта Минобороны впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США. Этот совместная разработка американской корпорации Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Дальность такого боеприпаса превышает 150 километров.
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