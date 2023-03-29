https://crimea.ria.ru/20230329/armiya-rossii-za-sutki-unichtozhila-bolee-500-boevikov-vsu-1127842476.html

Армия России за сутки уничтожила более 500 боевиков ВСУ

Армия России за сутки уничтожила более 500 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Армия России за сутки уничтожила более 500 боевиков ВСУ

Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили более 500 военнослужащих и более 40 единиц техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T15:32

2023-03-29T15:32

2023-03-29T15:32

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили более 500 военнослужащих и более 40 единиц техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Купянское и Красно-Лиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, а также в ЛНР в Новоселовском и Артемовке. В результате противник потерял порядка 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также противотанковую пушку МТ-12. Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов.Ситуация на Донецком и Херсонском направленияхНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в течение прошедших суток уничтожили 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".На Херсонском направлении в боях ликвидированы до 40 украинских боевиков, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М777 производства США.Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллеристы группировки войск "Восток" нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики.Общие потери противника на этих фронтах за сутки составили более 50 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУРоссийские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDBОсвобождение не за горами: Пушилин рассказал о ходе боев за Авдеевку

https://crimea.ria.ru/20230329/v-konflikte-na-storone-ukrainy-uchastvuyut-okolo-50-stran--patrushev-1127837006.html

https://crimea.ria.ru/20230329/nazvana-tragicheskaya-oshibka-ukrainy-v-situatsii-s-artemovskom-1127830507.html

украина

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

запорожская область

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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