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Армия России за сутки уничтожила более 500 боевиков ВСУ
Армия России за сутки уничтожила более 500 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Армия России за сутки уничтожила более 500 боевиков ВСУ
Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили более 500 военнослужащих и более 40 единиц техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T15:32
2023-03-29T15:32
2023-03-29T15:32
сво
министерство обороны рф
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили более 500 военнослужащих и более 40 единиц техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Купянское и Красно-Лиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, а также в ЛНР в Новоселовском и Артемовке. В результате противник потерял порядка 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также противотанковую пушку МТ-12. Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов.Ситуация на Донецком и Херсонском направленияхНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в течение прошедших суток уничтожили 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".На Херсонском направлении в боях ликвидированы до 40 украинских боевиков, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М777 производства США.Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллеристы группировки войск "Восток" нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики.Общие потери противника на этих фронтах за сутки составили более 50 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУРоссийские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDBОсвобождение не за горами: Пушилин рассказал о ходе боев за Авдеевку
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, харьковская область, запорожская область, херсонская область, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили более 500 военнослужащих и более 40 единиц техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Купянское и Красно-Лиманское направления
На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, а также в ЛНР в Новоселовском и Артемовке. В результате противник потерял порядка 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также противотанковую пушку МТ-12. Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов.
"На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении.
Ситуация на Донецком и Херсонском направлениях
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в течение прошедших суток уничтожили 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".
На Херсонском направлении в боях ликвидированы до 40 украинских боевиков, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М777 производства США.
Южно-Донецкое и Запорожское направления
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллеристы группировки войск "Восток" нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики.
Общие потери противника на этих фронтах за сутки составили более 50 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.
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