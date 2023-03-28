https://crimea.ria.ru/20230328/rossiyskie-sily-porazili-96-artilleriyskikh-podrazdeleniy-vsu-1127819077.html

Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ

ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации почти 500 военнослужащих и десятки единиц техники, наибольшие потери украинские силы понесли на Донецком направлении – РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T16:17

2023-03-28T16:17

2023-03-28T16:17

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

сво

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_95275e9b0d43ce1cbb52fa40327d5efa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации почти 500 военнослужащих и десятки единиц техники, наибольшие потери украинские силы понесли на Донецком направлении – 240 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.Обстановка на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские силы в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области.Ситуация на Красном ЛиманеНа этом направлении авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Центр" нанесли удары по живой силе и технике противника возле сел Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Ликвидировано около 125 украинских военнослужащих. Кроме того, разбиты четыре украинские боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика".Ход боев на Южно-Донецком и Запорожском направленияхЗдесь работает группировка войск "Восток". За сутки российские силы поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника – порядка 20 военнослужащих, а также три автомобиля.На Херсонском направлении огневым поражением уничтожено около 18 боевиков ВСУ и пять автомобилей. Возле населенного пункта Давыдов Брод разбит радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.В целом за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника - в 114 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDBПочему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах – ПутинРоссийские системы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), сво, вооруженные силы россии, новости