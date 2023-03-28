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Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации почти 500 военнослужащих и десятки единиц техники, наибольшие потери украинские силы понесли на Донецком направлении – РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T16:17
2023-03-28T16:17
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
сво
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации почти 500 военнослужащих и десятки единиц техники, наибольшие потери украинские силы понесли на Донецком направлении – 240 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.Обстановка на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские силы в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области.Ситуация на Красном ЛиманеНа этом направлении авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Центр" нанесли удары по живой силе и технике противника возле сел Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Ликвидировано около 125 украинских военнослужащих. Кроме того, разбиты четыре украинские боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика".Ход боев на Южно-Донецком и Запорожском направленияхЗдесь работает группировка войск "Восток". За сутки российские силы поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника – порядка 20 военнослужащих, а также три автомобиля.На Херсонском направлении огневым поражением уничтожено около 18 боевиков ВСУ и пять автомобилей. Возле населенного пункта Давыдов Брод разбит радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.В целом за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника - в 114 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDBПочему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах – ПутинРоссийские системы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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60
министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), сво, вооруженные силы россии, новости
Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны: потери ВСУ за сутки составили почти 500 солдат и десятки военной техники

16:17 28.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации почти 500 военнослужащих и десятки единиц техники, наибольшие потери украинские силы понесли на Донецком направлении – 240 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наемников, а также три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

Обстановка на Купянском направлении

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские силы в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области.
"Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - проинформировали в ведомстве.

Ситуация на Красном Лимане

На этом направлении авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Центр" нанесли удары по живой силе и технике противника возле сел Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Ликвидировано около 125 украинских военнослужащих. Кроме того, разбиты четыре украинские боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика".

Ход боев на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Здесь работает группировка войск "Восток". За сутки российские силы поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника – порядка 20 военнослужащих, а также три автомобиля.
На Херсонском направлении огневым поражением уничтожено около 18 боевиков ВСУ и пять автомобилей. Возле населенного пункта Давыдов Брод разбит радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
В целом за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника - в 114 районах.
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Министерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОВооруженные силы РоссииНовости
 
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