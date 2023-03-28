https://crimea.ria.ru/20230328/rossiyskie-voyska-vpervye-sbili-umnyy-upravlyaemyy-snaryad-glsdb-1127817795.html
Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB
Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB
Минобороны впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США. РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T15:10
2023-03-28T15:10
2023-03-28T16:16
министерство обороны рф
сво
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
управляемый снаряд glsdb
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127818843_0:117:1600:1017_1920x0_80_0_0_76574a516dbb0d77014412d7995613e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Минобороны впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США.В начале этого года в США объявили о пакете помощи для Украины, включающем в себя GLSDB. Отмечалось, что это будет первый экспорт и первое боевое применение комплекса GLSDB. Это совместная разработка американской корпорации Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Дальность такого боеприпаса превышает 150 километров.После заявления Вашингтона о возможности передать Киеву дальнобойное оружие посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. Продолжение поставок западного оружия на Украину приведет только к затягиванию конфликта и к еще большему количеству жертв среди мирного населения.В послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин заявил: чем более дальнобойное вооружение Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут отодвигать угрозу от российских границ. Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия не воюет с народом Украины, который сам стал "заложником киевского режима". По его словам, ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост его жертв полностью лежит на западных элитах и на киевском режиме, для которого украинский народ "по сути дела чужой". Читайте также на РИА Новости Крым:США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит РоссияКак ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – ЛавровСША отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127818843_92:0:1600:1131_1920x0_80_0_0_ef22565922ecbfe442c442534b5cd31a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, управляемый снаряд glsdb, новости
Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB
Минобороны впервые сообщило о сбитом снаряде РСЗО GLSDB в зоне спецоперации
15:10 28.03.2023 (обновлено: 16:16 28.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Минобороны впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB", - говорится в сообщении ведомства во вторник.
В начале этого года в США объявили о пакете помощи для Украины, включающем в себя GLSDB. Отмечалось, что это будет первый экспорт и первое боевое применение комплекса GLSDB. Это совместная разработка американской корпорации Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Дальность такого боеприпаса превышает 150 километров.
После заявления Вашингтона о возможности передать Киеву дальнобойное оружие посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил, что ответ
Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. Продолжение поставок западного оружия на Украину приведет только к затягиванию конфликта и к еще большему количеству жертв среди мирного населения.
В послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин заявил: чем более дальнобойное вооружение Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут отодвигать угрозу от российских границ. Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия не воюет с народом Украины, который сам стал "заложником киевского режима". По его словам, ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост его жертв полностью лежит на западных элитах и на киевском режиме, для которого украинский народ "по сути дела чужой".
Читайте также на РИА Новости Крым: