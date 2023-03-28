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Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB
Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB
Минобороны впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США. РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T15:10
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Минобороны впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США.В начале этого года в США объявили о пакете помощи для Украины, включающем в себя GLSDB. Отмечалось, что это будет первый экспорт и первое боевое применение комплекса GLSDB. Это совместная разработка американской корпорации Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Дальность такого боеприпаса превышает 150 километров.После заявления Вашингтона о возможности передать Киеву дальнобойное оружие посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. Продолжение поставок западного оружия на Украину приведет только к затягиванию конфликта и к еще большему количеству жертв среди мирного населения.В послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин заявил: чем более дальнобойное вооружение Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут отодвигать угрозу от российских границ. Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия не воюет с народом Украины, который сам стал "заложником киевского режима". По его словам, ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост его жертв полностью лежит на западных элитах и на киевском режиме, для которого украинский народ "по сути дела чужой". Читайте также на РИА Новости Крым:США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит РоссияКак ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – ЛавровСША отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley
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министерство обороны рф, сво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, управляемый снаряд glsdb, новости
Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB

Минобороны впервые сообщило о сбитом снаряде РСЗО GLSDB в зоне спецоперации

15:10 28.03.2023 (обновлено: 16:16 28.03.2023)
 
"Умный" управляемый снаряд GLSDB
Умный управляемый снаряд GLSDB
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Минобороны впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB", - говорится в сообщении ведомства во вторник.
В начале этого года в США объявили о пакете помощи для Украины, включающем в себя GLSDB. Отмечалось, что это будет первый экспорт и первое боевое применение комплекса GLSDB. Это совместная разработка американской корпорации Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Дальность такого боеприпаса превышает 150 километров.
После заявления Вашингтона о возможности передать Киеву дальнобойное оружие посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. Продолжение поставок западного оружия на Украину приведет только к затягиванию конфликта и к еще большему количеству жертв среди мирного населения.
В послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин заявил: чем более дальнобойное вооружение Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут отодвигать угрозу от российских границ. Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия не воюет с народом Украины, который сам стал "заложником киевского режима". По его словам, ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост его жертв полностью лежит на западных элитах и на киевском режиме, для которого украинский народ "по сути дела чужой".
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Министерство обороны РФСВОУкраинаРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУправляемый снаряд GLSDBНовости
 
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