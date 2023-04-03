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Армия России нанесла удары по 79 артподразделениям ВСУ - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Армия России нанесла удары по 79 артподразделениям ВСУ
Армия России нанесла удары по 79 артподразделениям ВСУ - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Армия России нанесла удары по 79 артподразделениям ВСУ
Российские военные за сутки нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T16:32
2023-04-03T16:36
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". В небе над Донецкой и Луганской народными республиками ликвидированы семь украинских беспилотников.Всего с начал специальной военной операции российские силы уничтожили 405 самолетов, 228 вертолетов, 3648 беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 8521 танк и другие виды военной техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ – МинобороныГруппировка войск "Восток" сорвала 3 атаки ВСУ и уничтожила разведгруппуРоссийские истребители сбили над Донбассом самолет и вертолет ВСУ
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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, новости
Армия России нанесла удары по 79 артподразделениям ВСУ

Минобороны: российские военные поразили 79 артподразделений ВСУ на огневых позициях

16:32 03.04.2023 (обновлено: 16:36 03.04.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТанкисты ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Танкисты ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". В небе над Донецкой и Луганской народными республиками ликвидированы семь украинских беспилотников.
Всего с начал специальной военной операции российские силы уничтожили 405 самолетов, 228 вертолетов, 3648 беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 8521 танк и другие виды военной техники и вооружения.
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