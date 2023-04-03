https://crimea.ria.ru/20230403/armiya-rossii-nanesla-udary-po-79-artpodrazdeleniyam-vsu-1127948612.html

Армия России нанесла удары по 79 артподразделениям ВСУ

Армия России нанесла удары по 79 артподразделениям ВСУ - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Армия России нанесла удары по 79 артподразделениям ВСУ

Российские военные за сутки нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T16:32

2023-04-03T16:32

2023-04-03T16:36

министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". В небе над Донецкой и Луганской народными республиками ликвидированы семь украинских беспилотников.Всего с начал специальной военной операции российские силы уничтожили 405 самолетов, 228 вертолетов, 3648 беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 8521 танк и другие виды военной техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ – МинобороныГруппировка войск "Восток" сорвала 3 атаки ВСУ и уничтожила разведгруппуРоссийские истребители сбили над Донбассом самолет и вертолет ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230331/khronika-svo-kak-prodvigayutsya-rossiyskie-voennye-i-kakie-poteri-neset-vsu-1127906709.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, новости