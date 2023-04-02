https://crimea.ria.ru/20230402/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-esche-okolo-400-boevikov-vsu--minoborony-1127930747.html

Российская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ – Минобороны

Российская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Российская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ – Минобороны

Вооруженные силы России за сутки уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали восемь диверсионных групп РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T15:02

2023-04-02T15:02

2023-04-02T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали восемь диверсионных групп противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РоссииКупянский и Красно-Лиманский фронтыНа Купянском направлении за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30. В районах луганской Стельмаховки, херсонских Двуречной, Першотравневого и Синьковки пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.На Красно-Лиманской линии поражены подразделения противника в районах Ямполовки, Григоровки, Макеевки и Червоной Дибровы. Потери противника составили до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица "Акация", гаубица Д-30.Донецкое, Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210-ти боевиков ВСУ и наемников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица "Мста-Б".На Южно-Донецком и Запорожском фронтах уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубица Д-30 и гаубица Д-20 и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, в районах донецкого Никольского и запорожской Вишневки ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы противника.На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииАрмия РФ уничтожила более 350 боевиков и разбила склад теробороны ВСУГруппировка войск "Восток" сорвала 3 атаки ВСУ и уничтожила разведгруппу

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министерство обороны рф, россия, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, новости