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Армия РФ уничтожила более 350 боевиков и разбила склад теробороны ВСУ

Армия РФ уничтожила более 350 боевиков и разбила склад теробороны ВСУ - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Армия РФ уничтожила более 350 боевиков и разбила склад теробороны ВСУ

Вооруженные силы России за сутки уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали склад боеприпасов... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T16:26

2023-04-01T16:26

2023-04-01T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали склад боеприпасов теробороны Украины. Об этом сообщается в сводке оборонного ведомства.Еще сотня боевиков ВСУ ликвидирована на Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск "Центр".На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районе поселка Новоселовское в ЛНР, а также у сел Табаевка и Синьковка в Харьковской области. Противник потерял здесь около 50 военнослужащих. Кроме того, в районе села Избицкое на Харьковщине уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.В результате ударов российской авиации и артиллерии группировки войск "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника под Уледаром, Марфополем и Дорожнянкой составили порядка полусотни человек. Еще сорок боевиков ликвидированы на Херсонском направлении.Ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев сообщил об уничтожении разведгруппы на Запорожье и срыве трех атак на Южно-Донецком направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииШойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВООбсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, события в донбассе, запорожская область, херсонская область, новости