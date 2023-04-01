https://crimea.ria.ru/20230401/armiya-rf-unichtozhila-bolee-350-boevikov-i-razbila-sklad-teroborony-vsu-1127921351.html
Армия РФ уничтожила более 350 боевиков и разбила склад теробороны ВСУ
Армия РФ уничтожила более 350 боевиков и разбила склад теробороны ВСУ - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Армия РФ уничтожила более 350 боевиков и разбила склад теробороны ВСУ
Вооруженные силы России за сутки уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали склад боеприпасов... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T16:26
2023-04-01T16:26
2023-04-01T16:26
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
харьковская область
события в донбассе
запорожская область
херсонская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127435200_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50c36674487642ad909e40c910aa1da8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали склад боеприпасов теробороны Украины. Об этом сообщается в сводке оборонного ведомства.Еще сотня боевиков ВСУ ликвидирована на Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск "Центр".На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районе поселка Новоселовское в ЛНР, а также у сел Табаевка и Синьковка в Харьковской области. Противник потерял здесь около 50 военнослужащих. Кроме того, в районе села Избицкое на Харьковщине уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.В результате ударов российской авиации и артиллерии группировки войск "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника под Уледаром, Марфополем и Дорожнянкой составили порядка полусотни человек. Еще сорок боевиков ликвидированы на Херсонском направлении.Ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев сообщил об уничтожении разведгруппы на Запорожье и срыве трех атак на Южно-Донецком направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииШойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВООбсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность
https://crimea.ria.ru/20230401/gruppirovka-voysk-vostok-sorvala-3-ataki-vsu-i-unichtozhila-razvedgruppu-1127918183.html
харьковская область
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127435200_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71b9ebaeebc0e1932a4d7ed51b3c5b9b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, события в донбассе, запорожская область, херсонская область, новости
Армия РФ уничтожила более 350 боевиков и разбила склад теробороны ВСУ
Минобороны: за стуки уничтожено более 350 боевиков ВСУ и склад боеприпасов теробороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали склад боеприпасов теробороны Украины. Об этом сообщается в сводке оборонного ведомства.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии, потери противника за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих и наемников", –сообщили в Минобороны.
Еще сотня боевиков ВСУ ликвидирована на Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск "Центр".
На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районе поселка Новоселовское в ЛНР, а также у сел Табаевка и Синьковка в Харьковской области. Противник потерял здесь около 50 военнослужащих. Кроме того, в районе села Избицкое на Харьковщине уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
В результате ударов российской авиации и артиллерии группировки войск "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника под Уледаром, Марфополем и Дорожнянкой составили порядка полусотни человек. Еще сорок боевиков ликвидированы на Херсонском направлении.
Ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев сообщил об уничтожении
разведгруппы на Запорожье и срыве трех атак на Южно-Донецком направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым: