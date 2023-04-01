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Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда", "За Отвагу" и другие государственные награды. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T14:02
2023-04-01T14:02
министерство обороны рф
сергей шойгу
подвиги героев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда", "За Отвагу" и другие государственные награды. Об этом сообщили в субботу в Минобороны.Церемония состоялась в штабе объединенной группировки российских войск. Министр поблагодарил бойцов за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции.24 марта министр обороны РФ наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Высоких наград были удостоены военнослужащие Крымской военно-морской базы ЧФ, матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииБудет ли в России вторая волна мобилизации – ответ ГенштабаСбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сергей шойгу, подвиги героев, россия, общество, сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО

Министр обороны России Шойгу наградил бойцов СВО медалями "Золотая Звезда"

14:02 01.04.2023
 
© Министерство обороны РФСергей Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
Сергей Шойгу наградил военных медалями Золотая Звезда за героизм в зоне СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда", "За Отвагу" и другие государственные награды. Об этом сообщили в субботу в Минобороны.
Церемония состоялась в штабе объединенной группировки российских войск. Министр поблагодарил бойцов за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции.
© Министерство обороны РФСергей Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
Сергей Шойгу наградил военных медалями Золотая Звезда за героизм в зоне СВО
© Министерство обороны РФ
Сергей Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
"Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние, знаю и уверен абсолютно в том, что вы и дальше будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной, перед ее народом", - сказал Шойгу.
24 марта министр обороны РФ наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Высоких наград были удостоены военнослужащие Крымской военно-морской базы ЧФ, матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.
© Министерство обороны РФСергей Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
Сергей Шойгу наградил военных медалями Золотая Звезда за героизм в зоне СВО
© Министерство обороны РФ
Сергей Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
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