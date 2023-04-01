https://crimea.ria.ru/20230401/shoygu-nagradil-voennykh-medalyami-zolotaya-zvezda-za-geroizm-v-zone-svo-1127919884.html

Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО

Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда", "За Отвагу" и другие государственные награды. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T14:02

2023-04-01T14:02

2023-04-01T14:02

министерство обороны рф

сергей шойгу

подвиги героев

россия

общество

сво

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда", "За Отвагу" и другие государственные награды. Об этом сообщили в субботу в Минобороны.Церемония состоялась в штабе объединенной группировки российских войск. Министр поблагодарил бойцов за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции.24 марта министр обороны РФ наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Высоких наград были удостоены военнослужащие Крымской военно-морской базы ЧФ, матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииБудет ли в России вторая волна мобилизации – ответ ГенштабаСбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, подвиги героев, россия, общество, сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии