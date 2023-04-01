Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
Министр обороны России Шойгу наградил бойцов СВО медалями "Золотая Звезда"
© Министерство обороны РФСергей Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда", "За Отвагу" и другие государственные награды. Об этом сообщили в субботу в Минобороны.
Церемония состоялась в штабе объединенной группировки российских войск. Министр поблагодарил бойцов за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции.
© Министерство обороны РФСергей Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
© Министерство обороны РФ
Сергей Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
"Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние, знаю и уверен абсолютно в том, что вы и дальше будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной, перед ее народом", - сказал Шойгу.
24 марта министр обороны РФ наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Высоких наград были удостоены военнослужащие Крымской военно-морской базы ЧФ, матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.
© Министерство обороны РФСергей Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
© Министерство обороны РФ
Сергей Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВО
Читайте также на РИА Новости Крым: