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Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперации
Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперации
Выпуск предприятиями оборонно-промышленного комплекса всего необходимого для российской армии в зоне спецоперации на Украине, в том числе высокоточных средств... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T11:22
2023-04-01T11:31
министерство обороны рф
сергей шойгу
россия
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
оборонно-промышленный комплекс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Выпуск предприятиями оборонно-промышленного комплекса всего необходимого для российской армии в зоне спецоперации на Украине, в том числе высокоточных средств поражения, увеличен в разы. Объемы поставок востребованных боеприпасов также будут увеличены. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.Министр подчеркнул, что обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны, что позволяет выполнять поставленные задачи в соответствии с планом проведения СВО."Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. Принимаются необходимые меры по их наращиванию", – добавил Шойгу.В ходе совещания также обсуждались вопросы повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимым.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВОРоссия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие – Путин Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба
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министерство обороны рф, сергей шойгу, россия, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, оборонно-промышленный комплекс россии
Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперации

Министр обороны Шойгу: выпуск вооружений для российской армии в зоне СВО увеличен в разы

11:22 01.04.2023 (обновлено: 11:31 01.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Выпуск предприятиями оборонно-промышленного комплекса всего необходимого для российской армии в зоне спецоперации на Украине, в том числе высокоточных средств поражения, увеличен в разы. Объемы поставок востребованных боеприпасов также будут увеличены. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
"За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения", – сказал Шойгу на совещании с командованием группировки российских войск по вопросам обеспечения армии боеприпасами.
Министр подчеркнул, что обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны, что позволяет выполнять поставленные задачи в соответствии с планом проведения СВО.
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"Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. Принимаются необходимые меры по их наращиванию", – добавил Шойгу.
В ходе совещания также обсуждались вопросы повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимым.
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Министерство обороны РФСергей ШойгуРоссияСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиОборонно-промышленный комплекс России
 
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