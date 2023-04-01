https://crimea.ria.ru/20230401/shoygu-zayavil-naraschivanii-vooruzheniy-v-zone-spetsoperatsii-1127917741.html
Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперации
Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперации
Выпуск предприятиями оборонно-промышленного комплекса всего необходимого для российской армии в зоне спецоперации на Украине, в том числе высокоточных средств... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T11:22
2023-04-01T11:22
2023-04-01T11:31
министерство обороны рф
сергей шойгу
россия
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
оборонно-промышленный комплекс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_6c3387a6785d895a2a6dcf8042156720.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Выпуск предприятиями оборонно-промышленного комплекса всего необходимого для российской армии в зоне спецоперации на Украине, в том числе высокоточных средств поражения, увеличен в разы. Объемы поставок востребованных боеприпасов также будут увеличены. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.Министр подчеркнул, что обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны, что позволяет выполнять поставленные задачи в соответствии с планом проведения СВО."Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. Принимаются необходимые меры по их наращиванию", – добавил Шойгу.В ходе совещания также обсуждались вопросы повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимым.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВОРоссия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие – Путин Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба
https://crimea.ria.ru/20230314/shoygu-poruchil-udvoit-vypusk-vysokotochnykh-raket-1127530016.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2446:1834_1920x0_80_0_0_8af181b5640c2fd107219fd1e156b7e5.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сергей шойгу, россия, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, оборонно-промышленный комплекс россии
Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперации
Министр обороны Шойгу: выпуск вооружений для российской армии в зоне СВО увеличен в разы
11:22 01.04.2023 (обновлено: 11:31 01.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Выпуск предприятиями оборонно-промышленного комплекса всего необходимого для российской армии в зоне спецоперации на Украине, в том числе высокоточных средств поражения, увеличен в разы. Объемы поставок востребованных боеприпасов также будут увеличены. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
"За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения", – сказал Шойгу на совещании с командованием группировки российских войск по вопросам обеспечения армии боеприпасами.
Министр подчеркнул, что обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны, что позволяет выполнять поставленные задачи в соответствии с планом проведения СВО.
"Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. Принимаются необходимые меры по их наращиванию", – добавил Шойгу.
В ходе совещания также обсуждались вопросы повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимым.
Читайте также на РИА Новости Крым: