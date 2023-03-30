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Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО
Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО
Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов считает главным изменением в действиях российских войск за год специальной военной... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T12:32
2023-03-30T12:32
2023-03-30T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов считает главным изменением в действиях российских войск за год специальной военной операции появление тактической инициативы у командиров низового звена на переднем краю боевых действий. Об этом он рассказал по итогам посещения зоны СВО и общения с российскими бойцами.Среди других изменений в российских войсках, произошедших за год специальной военной операции, генерал-полковник назвал переосмысление роли беспилотников и повышение уровня оснащения этими аппаратами российских подразделений.Кроме того, за год значительно выросло мастерство российских военных во всех родах войск, добавил Картаполов. В частности, артиллеристы, по словам генерал-полковника, научились точно поражать цели с одного-двух выстрелов, а танкисты отлично освоили тактику эффективной стрельбы с закрытых позиций.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия на Украине борется за существование своей государственностиШойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракетШойгу озвучил потери украинских войск за февраль
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политика, андрей картаполов, мнения, государственная дума рф, сво, общество, россия, новости
Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО
Картаполов: командиры переднего края начали проявлять тактическую инициативу – это главное
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов считает главным изменением в действиях российских войск за год специальной военной операции появление тактической инициативы у командиров низового звена на переднем краю боевых действий. Об этом он рассказал по итогам посещения зоны СВО и общения с российскими бойцами.
"Я общался с командирами низового звена, до командира полка включительно. Никто не сидит, не балдеет, не ждет, когда что-нибудь изменится или кто-нибудь не даст команду. Это меня порадовало больше всего. Начала появляться та самая тактическая инициатива командиров переднего края. Это очень важно. Именно эта инициатива, в конечном счете, определяет дальнейший успех на оперативно-стратегическом уровне", – сказал Картаполов в эфире "Соловьев Life".
Среди других изменений в российских войсках, произошедших за год специальной военной операции, генерал-полковник назвал переосмысление роли беспилотников и повышение уровня оснащения этими аппаратами российских подразделений.
"Насыщенность БПЛА сейчас на порядок выше, чем на время начала СВО, а самое главное – их применение стало системным и целенаправленным. У нас год назад, чего греха таить, бывали случаи, когда на одну группировку был один беспилотник, и даже та информация, которую он давал, долго доходила до принимающих решение командиров и теряла свою актуальность. Сейчас этого нет, идет работа в режиме реального времени", – отметил он.
Кроме того, за год значительно выросло мастерство российских военных во всех родах войск, добавил Картаполов. В частности, артиллеристы, по словам генерал-полковника, научились точно поражать цели с одного-двух выстрелов, а танкисты отлично освоили тактику эффективной стрельбы с закрытых позиций.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
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