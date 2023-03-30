https://crimea.ria.ru/20230330/general-polkovnik-nazval-samoe-vazhnoe-izmenenie-v-armii-rossii-za-god-svo-1127866315.html

Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО

Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов считает главным изменением в действиях российских войск за год специальной военной... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T12:32

2023-03-30T12:32

2023-03-30T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов считает главным изменением в действиях российских войск за год специальной военной операции появление тактической инициативы у командиров низового звена на переднем краю боевых действий. Об этом он рассказал по итогам посещения зоны СВО и общения с российскими бойцами.Среди других изменений в российских войсках, произошедших за год специальной военной операции, генерал-полковник назвал переосмысление роли беспилотников и повышение уровня оснащения этими аппаратами российских подразделений.Кроме того, за год значительно выросло мастерство российских военных во всех родах войск, добавил Картаполов. В частности, артиллеристы, по словам генерал-полковника, научились точно поражать цели с одного-двух выстрелов, а танкисты отлично освоили тактику эффективной стрельбы с закрытых позиций.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия на Украине борется за существование своей государственностиШойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракетШойгу озвучил потери украинских войск за февраль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, андрей картаполов, мнения, государственная дума рф, сво, общество, россия, новости