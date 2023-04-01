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Группировка войск "Восток" сорвала 3 атаки ВСУ и уничтожила разведгруппу - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Группировка войск "Восток" сорвала 3 атаки ВСУ и уничтожила разведгруппу
Группировка войск "Восток" сорвала 3 атаки ВСУ и уничтожила разведгруппу - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Группировка войск "Восток" сорвала 3 атаки ВСУ и уничтожила разведгруппу
Российские бойцы сорвали три попытки ВСУ вести разведку боем на Южно-Донецком направлении и ликвидировали разведгруппу в Запорожской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T12:38
2023-04-01T12:38
сво
министерство обороны рф
запорожская область
события в донбассе
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российские бойцы сорвали три попытки ВСУ вести разведку боем на Южно-Донецком направлении и ликвидировали разведгруппу в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, его заявление приводит Минобороны РФ.Кроме того, на Запорожском направлении вскрыли и уничтожили разведгруппу противника из пяти человек.В районах населенных пунктов Червоная Криница и Преображенка в контрбатарейной борьбе расчетами САУ "Мста" уничтожены две гаубицы противника, обнаруженные автоматическими звукометрическими комплексами российской армии.Накануне, 31 марта, военнослужащие ВС РФ на Донецком направлении уничтожили за сутки около 260 украинских военных и наемников, а также разбили более 20 единиц спецтехники. Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУХроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУШойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230319/razvedka-boem-i-perebroska-sil-dlya-vsu-sorvana-na-kupyanskom-napravlenii-1127641630.html
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сво, министерство обороны рф, запорожская область, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Группировка войск "Восток" сорвала 3 атаки ВСУ и уничтожила разведгруппу

Военные России сорвали атаки ВСУ и уничтожили разведгруппу – ликвидировано 25 боевиков

12:38 01.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российские бойцы сорвали три попытки ВСУ вести разведку боем на Южно-Донецком направлении и ликвидировали разведгруппу в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, его заявление приводит Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении противник трижды предпринимал попытки провести разведку боем передовых позиций группировки "Восток". Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии все атаки отражены, уничтожено до 20 боевиков", – сказал Гордеев.

Кроме того, на Запорожском направлении вскрыли и уничтожили разведгруппу противника из пяти человек.
Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
19 марта, 12:13
Разведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направлении
В районах населенных пунктов Червоная Криница и Преображенка в контрбатарейной борьбе расчетами САУ "Мста" уничтожены две гаубицы противника, обнаруженные автоматическими звукометрическими комплексами российской армии.
Накануне, 31 марта, военнослужащие ВС РФ на Донецком направлении уничтожили за сутки около 260 украинских военных и наемников, а также разбили более 20 единиц спецтехники.
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