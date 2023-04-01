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Группировка войск "Восток" сорвала 3 атаки ВСУ и уничтожила разведгруппу
Группировка войск "Восток" сорвала 3 атаки ВСУ и уничтожила разведгруппу - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Группировка войск "Восток" сорвала 3 атаки ВСУ и уничтожила разведгруппу
Российские бойцы сорвали три попытки ВСУ вести разведку боем на Южно-Донецком направлении и ликвидировали разведгруппу в Запорожской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T12:38
2023-04-01T12:38
2023-04-01T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российские бойцы сорвали три попытки ВСУ вести разведку боем на Южно-Донецком направлении и ликвидировали разведгруппу в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, его заявление приводит Минобороны РФ.Кроме того, на Запорожском направлении вскрыли и уничтожили разведгруппу противника из пяти человек.В районах населенных пунктов Червоная Криница и Преображенка в контрбатарейной борьбе расчетами САУ "Мста" уничтожены две гаубицы противника, обнаруженные автоматическими звукометрическими комплексами российской армии.Накануне, 31 марта, военнослужащие ВС РФ на Донецком направлении уничтожили за сутки около 260 украинских военных и наемников, а также разбили более 20 единиц спецтехники. Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУХроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУШойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230319/razvedka-boem-i-perebroska-sil-dlya-vsu-sorvana-na-kupyanskom-napravlenii-1127641630.html
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сво, министерство обороны рф, запорожская область, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Группировка войск "Восток" сорвала 3 атаки ВСУ и уничтожила разведгруппу
Военные России сорвали атаки ВСУ и уничтожили разведгруппу – ликвидировано 25 боевиков