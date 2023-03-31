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Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком
Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком
Военнослужащие Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили за сутки около 260 украинских военных и наемников, а также разбили более 20 единиц... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T16:05
2023-03-31T16:05
2023-03-31T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Военнослужащие Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили за сутки около 260 украинских военных и наемников, а также разбили более 20 единиц спецтехники. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 404 самолета, 227 вертолетов, 3 625 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 487 танков и другая боевая техника.Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки сил "Восток" успешно отразили попытки противника провести разведку боем передовых позиций ВС РФ. В ходе операции была ликвидирована украинская разведгруппа, уничтожено больше десятка боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары России и потери ВСУ – сводка Минобороны по спецоперацииРоссийские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDBРоссийские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"
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министерство обороны рф, сво, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, наступление вс рф в донбассе, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком
Минобороны: армия России уничтожила 260 солдат и наемников ВСУ на Донецком направлении