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Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком
Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком
Военнослужащие Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили за сутки около 260 украинских военных и наемников, а также разбили более 20 единиц... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T16:05
2023-03-31T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Военнослужащие Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили за сутки около 260 украинских военных и наемников, а также разбили более 20 единиц спецтехники. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 404 самолета, 227 вертолетов, 3 625 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 487 танков и другая боевая техника.Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки сил "Восток" успешно отразили попытки противника провести разведку боем передовых позиций ВС РФ. В ходе операции была ликвидирована украинская разведгруппа, уничтожено больше десятка боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары России и потери ВСУ – сводка Минобороны по спецоперацииРоссийские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDBРоссийские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"
https://crimea.ria.ru/20230331/gruppirovka-vostok-sorvala-razvedku-boem-unichtozheny-10-boevikov-vsu-1127903150.html
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министерство обороны рф, сво, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, наступление вс рф в донбассе, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком

Минобороны: армия России уничтожила 260 солдат и наемников ВСУ на Донецком направлении

16:05 31.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Военнослужащие Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили за сутки около 260 украинских военных и наемников, а также разбили более 20 единиц спецтехники. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии группировки войск "Южная" общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих и наемников. А также четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
14:29
Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 404 самолета, 227 вертолетов, 3 625 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 487 танков и другая боевая техника.
Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки сил "Восток" успешно отразили попытки противника провести разведку боем передовых позиций ВС РФ. В ходе операции была ликвидирована украинская разведгруппа, уничтожено больше десятка боевиков.
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Министерство обороны РФСВОДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииНаступление ВС РФ в ДонбассеНовостиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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