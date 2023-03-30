https://crimea.ria.ru/20230330/udary-rossii-i-poteri-vsu--svodka-minoborony-po-spetsoperatsii-1127878913.html

Удары России и потери ВСУ – сводка Минобороны по спецоперации

Удары России и потери ВСУ – сводка Минобороны по спецоперации - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Удары России и потери ВСУ – сводка Минобороны по спецоперации

Российские военнослужащие в ходе спецоперации уничтожили на Донецком направлении более 340 солдат ВСУ, общие потери украинской армии за сутки приблизились к... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T16:07

2023-03-30T16:07

2023-03-30T16:08

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ходе спецоперации уничтожили на Донецком направлении более 340 солдат ВСУ, общие потери украинской армии за сутки приблизились к 600. Об этом сообщили в Минобороны.Ход боев на Купянском направленииУдарами авиации и артиллерийским огнем группировки войск "Западная" поражена живая сила и техника противника возле сел Гряниковка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики.Потери противника здесь составили около 50 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.Обстановка на Красном ЛиманеНа этом направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки сил "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах луганских населенных пунктов Червоная Диброва и Невское, а также донецких сел Ямполовка, Торское и Григоровка.Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направленияхЗдесь работает российская группировка войск "Восток". Силами подразделений нанесены удары по позициям ВСУ возле Владимировки и Угледара в Донецкой Народной Республике, а также Малиновки и Щербаки Запорожской области. За сутки на этих направлениях ликвидировано свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины.Еще столько же солдат ВСУ уничтожено на Херсонском направлении. Здесь же противник лишился 11 автомобилей и трех гаубиц Д-30.Все о контрнаступлении ВСУ читайте по ссылке >>Сбитый вертолет и уничтоженная техникаСредствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8, проинформировали в Минобороны.Кроме того, возле села Гребениковка Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а в районе села Ольговка Херсонской области - склад с боеприпасами ВСУ.В целом за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России поражены 93 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и техника - в 107 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России за сутки уничтожила более 500 боевиков ВСУРоссийские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDBРоссийские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"

https://crimea.ria.ru/20230330/rossiyskie-sily-pvo-vpervye-sbili-novuyu-ukrainskuyu-raketu-grom-2-1127876588.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, армия и флот, новости