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Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" успешно отразили попытки противника провести разведку боем передовых позиций ВС РФ. Об этом в... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T14:29
2023-03-31T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. На Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" успешно отразили попытки противника провести разведку боем передовых позиций ВС РФ. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Кроме того, уточняется, что в ходе операции была ликвидирована разведгруппа противника, уничтожено больше десятка боевиков."Расчетом ЗРК "Оса-АКМ" уничтожен беспилотный летающий аппарат "Валькирия", - уточнили в ведомстве.Кроме того, на Запорожском направлении, возле населенного пункта Темировка, российские военные сбили расчетом ЗРК "Бук" вертолет противника Ми-24, который намеревался нанести авиаудар по российским позициям."Силами и средствами разведки в районе населенного пункта Малиновка было выявлено скопление пяти бронеавтомобилей и до 40 боевиков. Упреждающим огнем артиллерии было нанесено поражение противнику", - сказано в сообщении.Согласно данным радиоперехватов, разбита машина ВСУ, уничтожены до 10 националистов.Накануне российские военнослужащие в ходе спецоперации уничтожили на Донецком направлении более 340 солдат ВСУ, общие потери украинской армии за сутки приблизились к 600.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России за сутки уничтожила более 500 боевиков ВСУРоссийские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDBРоссийские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, министерство обороны рф, новости, армия и флот
Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ

Минобороны: на Южно-Донецком направлении отражена попытка разведки боем передовых позиций

14:29 31.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. На Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" успешно отразили попытки противника провести разведку боем передовых позиций ВС РФ. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
Кроме того, уточняется, что в ходе операции была ликвидирована разведгруппа противника, уничтожено больше десятка боевиков.
"Расчетом ЗРК "Оса-АКМ" уничтожен беспилотный летающий аппарат "Валькирия", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, на Запорожском направлении, возле населенного пункта Темировка, российские военные сбили расчетом ЗРК "Бук" вертолет противника Ми-24, который намеревался нанести авиаудар по российским позициям.
"Силами и средствами разведки в районе населенного пункта Малиновка было выявлено скопление пяти бронеавтомобилей и до 40 боевиков. Упреждающим огнем артиллерии было нанесено поражение противнику", - сказано в сообщении.
Согласно данным радиоперехватов, разбита машина ВСУ, уничтожены до 10 националистов.
Накануне российские военнослужащие в ходе спецоперации уничтожили на Донецком направлении более 340 солдат ВСУ, общие потери украинской армии за сутки приблизились к 600.
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