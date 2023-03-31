https://crimea.ria.ru/20230331/gruppirovka-vostok-sorvala-razvedku-boem-unichtozheny-10-boevikov-vsu-1127903150.html

Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ

Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" успешно отразили попытки противника провести разведку боем передовых позиций ВС РФ. Об этом в... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T14:29

2023-03-31T14:29

2023-03-31T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. На Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" успешно отразили попытки противника провести разведку боем передовых позиций ВС РФ. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Кроме того, уточняется, что в ходе операции была ликвидирована разведгруппа противника, уничтожено больше десятка боевиков."Расчетом ЗРК "Оса-АКМ" уничтожен беспилотный летающий аппарат "Валькирия", - уточнили в ведомстве.Кроме того, на Запорожском направлении, возле населенного пункта Темировка, российские военные сбили расчетом ЗРК "Бук" вертолет противника Ми-24, который намеревался нанести авиаудар по российским позициям."Силами и средствами разведки в районе населенного пункта Малиновка было выявлено скопление пяти бронеавтомобилей и до 40 боевиков. Упреждающим огнем артиллерии было нанесено поражение противнику", - сказано в сообщении.Согласно данным радиоперехватов, разбита машина ВСУ, уничтожены до 10 националистов.Накануне российские военнослужащие в ходе спецоперации уничтожили на Донецком направлении более 340 солдат ВСУ, общие потери украинской армии за сутки приблизились к 600.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России за сутки уничтожила более 500 боевиков ВСУРоссийские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDBРоссийские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, министерство обороны рф, новости, армия и флот