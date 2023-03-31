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Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ

Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили за сутки около 180 украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T16:48

2023-03-31T16:48

2023-03-31T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили за сутки около 180 украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Ход боев на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", - говорится в Telegram-канале ведомства.Обстановка на Красном ЛиманеНа этом направлении штурмовая авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Центр" нанесли удар по живой силе и технике противника возле села Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направленияхНа двух направлениях работает группировка войск "Восток". Российские силы нанесли поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.Общие потери противника составили до 35 военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.Кроме того, на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено порядка 30 боевиков ВСУ, 16 автомобилей и самоходная гаубица "Акация". А возле херсонского села Отрадокаменка разбит украинский склад топлива 126-й бригады территориальной обороны.В целом за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены 74 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 76 районах.Работа сил ПВОСредства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый Под в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под ДонецкомБудет ли в России вторая волна мобилизации – ответ ГенштабаРоссийские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"

https://crimea.ria.ru/20230331/gruppirovka-vostok-sorvala-razvedku-boem-unichtozheny-10-boevikov-vsu-1127903150.html

https://crimea.ria.ru/20230331/es-mozhet-otpravit-voyska-na-ukrainu--orban-oboznachil-perspektivu-1127894462.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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