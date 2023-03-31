Рейтинг@Mail.ru
Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230331/khronika-svo-kak-prodvigayutsya-rossiyskie-voennye-i-kakie-poteri-neset-vsu-1127906709.html
Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ
Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили за сутки около 180 украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T16:48
2023-03-31T16:49
министерство обороны рф
сво
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1f/1127906593_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_7c0a8108d9ea137bac2eb8cad6086b80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили за сутки около 180 украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Ход боев на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", - говорится в Telegram-канале ведомства.Обстановка на Красном ЛиманеНа этом направлении штурмовая авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Центр" нанесли удар по живой силе и технике противника возле села Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направленияхНа двух направлениях работает группировка войск "Восток". Российские силы нанесли поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.Общие потери противника составили до 35 военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.Кроме того, на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено порядка 30 боевиков ВСУ, 16 автомобилей и самоходная гаубица "Акация". А возле херсонского села Отрадокаменка разбит украинский склад топлива 126-й бригады территориальной обороны.В целом за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены 74 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 76 районах.Работа сил ПВОСредства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый Под в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под ДонецкомБудет ли в России вторая волна мобилизации – ответ ГенштабаРоссийские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"
https://crimea.ria.ru/20230331/gruppirovka-vostok-sorvala-razvedku-boem-unichtozheny-10-boevikov-vsu-1127903150.html
https://crimea.ria.ru/20230331/es-mozhet-otpravit-voyska-na-ukrainu--orban-oboznachil-perspektivu-1127894462.html
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1f/1127906593_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_1e28c4fa1e871bee49aace09c1619827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сво, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), харьковская область, запорожская область, херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ

В Минобороны России озвучили потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

16:48 31.03.2023 (обновлено: 16:49 31.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Торнадо-Г" в южном секторе СВО
Работа РСЗО Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили за сутки около 180 украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ход боев на Купянском направлении

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.
"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
14:29
Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ

Обстановка на Красном Лимане

На этом направлении штурмовая авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Центр" нанесли удар по живой силе и технике противника возле села Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
"За сутки здесь ликвидировано около 85 украинских военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в ведомстве.

Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

На двух направлениях работает группировка войск "Восток". Российские силы нанесли поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.
Общие потери противника составили до 35 военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.
Кроме того, на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено порядка 30 боевиков ВСУ, 16 автомобилей и самоходная гаубица "Акация". А возле херсонского села Отрадокаменка разбит украинский склад топлива 126-й бригады территориальной обороны.
В целом за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены 74 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 76 районах.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
10:50
ЕС может отправить войска на Украину – Орбан обозначил перспективу

Работа сил ПВО

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый Под в Херсонской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком
Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба
Российские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"
 
Министерство обороны РФСВОСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии
17:26Обсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность
17:17Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку
17:01Медведев назвал цель отправки миротворцев НАТО на Украину
16:48Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ
16:23Россия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК
16:05Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком
15:52Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
15:19Новая концепция внешней политики России: основные положения
14:52Смертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию"
14:38Поезда в Крым вернулись в график
14:29Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ
14:17Путин провел совещание с членами Совбеза. Видео
14:12Ответим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну
13:58Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти
13:48Реализация мирных планов по Украине пока невозможна – Песков
13:27Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя
12:41В Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми
12:32Контрнаступление ВСУ перечеркнет возможность переговоров - Лукашенко
12:24Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повестки
Лента новостейМолния