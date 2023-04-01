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Российские истребители сбили над Донбассом самолет и вертолет ВСУ
Российские истребители сбили над Донбассом самолет и вертолет ВСУ - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Российские истребители сбили над Донбассом самолет и вертолет ВСУ
Авиация Военно-космических сил России сбила на Донецкой Народной Республикой украинские самолет и вертолет. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T16:49
2023-04-01T16:49
2023-04-01T16:49
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Авиация Военно-космических сил России сбила на Донецкой Народной Республикой украинские самолет и вертолет. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, системы противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над ДНР, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3 630 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 497 танков и других боевых бронированных машин, 1 077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 478 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 247 единиц специальной военной автомобильной техники.Всего за сутки на пяти направлениях боев армия России уничтожила более 350 боевиков ВСУ, а в Харьковской области разгромила склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ уничтожила более 350 боевиков и разбила склад теробороны ВСУШойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииОфис Зеленского ответил на предложение Лукашенко о перемирии на Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, запорожская область, херсонская область, новости
Российские истребители сбили над Донбассом самолет и вертолет ВСУ
Российская авиация сбила над ДНР украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8