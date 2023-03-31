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Офис Зеленского ответил на предложение Лукашенко о перемирии на Украине
Офис Зеленского ответил на предложение Лукашенко о перемирии на Украине - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Офис Зеленского ответил на предложение Лукашенко о перемирии на Украине
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить боевые действия, назвав такой... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T19:29
2023-03-31T19:29
2023-03-31T19:29
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить боевые действия, назвав такой сценарий "совершенно недопустимым".В Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих сторон.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Лукашенко, заявил, что реализация мирных планов по украинскому конфликту сейчас невозможна, поскольку Киев во всем слушает своих кураторов, которые настаивают на продолжении боевых действий.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о недопустимости прекращения боевых действий на Украине. По его мнению, прекращение боевых действий фактически будет означать закрепление достижений российской армии на линии боевого соприкосновения, что не отвечает интересам Украины, а также интересам "всего мира" и уставу ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Реализация мирных планов по Украине пока невозможна – ПесковРождественское перемирие: как отреагировали на УкраинеПрорыв к Азовскому морю грозит ВСУ катастрофой – Константинов
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украина, россия, михаил подоляк, сво, новости, политика, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия
Офис Зеленского ответил на предложение Лукашенко о перемирии на Украине
Подоляк о предложении Лукашенко о перемирии: любое прекращение огня недопустимо