https://crimea.ria.ru/20230331/realizatsiya-mirnykh-planov-po-ukraine-poka-nevozmozhna--peskov-1127901735.html

Реализация мирных планов по Украине пока невозможна – Песков

Реализация мирных планов по Украине пока невозможна – Песков - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Реализация мирных планов по Украине пока невозможна – Песков

Реализация мирных планов по украинскому конфликту сейчас невозможна, поскольку Киев во всем слушает своих кураторов, которые настаивают на продолжении боевых... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T13:48

2023-03-31T13:48

2023-03-31T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Реализация мирных планов по украинскому конфликту сейчас невозможна, поскольку Киев во всем слушает своих кураторов, которые настаивают на продолжении боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Мирные инициативы Лукашенко и Си ЦзиньпинаВ пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих сторон. До этого свой план по урегулированию конфликта предложил и Китай. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине."Сам президент (Путин – ред.) говорил о том, что он обсуждал сам план, его отдельные положения, но вряд ли думаем уместно сравнивать эти два набора идей. Я имею в виду тот, который был озвучен председателем (КНР) Си, и тот, о котором говорил сейчас президент Лукашенко", - прокомментировал Песков вопрос журналистов о том, какой формат перемирия в Кремле считают более предпочтительным.Он также отметил, что мирный план Пекина сейчас не реализуем.Встреча Путина и ЛукашенкоПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить инициативы Минска, касающиеся урегулирования ситуации на Украине, в ходе Высшего госсовета Союзного Государства. Он состоится 6 апреля."Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, два президента, я имею в виду Путин и Лукашенко, продолжат (общение – ред.) на следующей неделе. Именно на следующей неделе будет заседание Высшего государственного совета Союзного Государства – это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом. Наверняка будут и эту тему обсуждать", - отметил Песков.Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что многие пункты китайского мирного плана по Украине могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко призвал прекратить боевые действия на УкраинеВатикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работаОтношения с РФ, многополярность и Украина: главное из статьи Си Цзиньпина

https://crimea.ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-vsu-perecherknet-vozmozhnost-peregovorov---lukashenko-1127897857.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, сво, дмитрий песков, новости, безопасность