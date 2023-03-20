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Отношения с РФ, многополярность и Украина: главное из статьи Си Цзиньпина

Отношения с РФ, многополярность и Украина: главное из статьи Си Цзиньпина - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Отношения с РФ, многополярность и Украина: главное из статьи Си Цзиньпина

Отношения Китая и России динамично развиваются и вступают в новую эпоху, обе страны прилагают совместные усилия в продвижении к многополярности и демократизации РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T10:20

2023-03-20T10:20

2023-03-20T10:20

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

владимир путин (политик)

россия

политика

экономика

в мире

визит си цзиньпина в россию

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Отношения Китая и России динамично развиваются и вступают в новую эпоху, обе страны прилагают совместные усилия в продвижении к многополярности и демократизации международных отношений. Об этом говорится в статье Си Цзиньпина для РИА Новости и "Российской газеты" в преддверие визита председателя КНР в Москву.Эталон отношений между странамиКак отмечает китайский лидер, отношения КНР и РФ "развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере". По его словам, в течение десяти лет двустороннее сотрудничество "динамично развивается по всем азимутам и уверенными шагами вступает в новую эпоху"."Стороны непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, создавая новую парадигму отношений между крупными державами. Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон", - говорится в статье.Си Цзиньпин подчеркнул, что устойчивые связи двух стран постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующихся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством.Как уточнил председатель КНР, товарооборот между двумя странами за последние 10 лет вырос на 116% и по итогам прошлого года составил рекордные 190 млрд долларов.Цель визита Си Цзиньпина в РФГоворя о взаимодействии России и Китая на международной арене, Си Цзиньпин указал, что две страны "несут большую ответственность как великие державы" и твердо отстаивают международную систему и миропорядок, основанные на международном праве и целях и принципах Устава ООН.Председатель КНР подчеркнул необходимость "бережно сохранять неувядающую дружбу" между двумя странами. Он сообщил, что его предстоящий визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира."Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", – заверил он.По мнению Цзиньпина, необходимо параллельно наращивать объемы и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества, увеличивать масштаб двусторонней торговли, продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Один пояс и один путь".Урегулирование украинского кризисаКитайский лидер также выразил уверенность в том, что многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений — необратимая тенденция, а действия гегемонии, деспотизма и травли "причиняют миру серьезный вред".Говоря об урегулировании украинского кризиса, он подчеркнул, что Пекин "неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия в содействии примирению и мирным переговорам".Си Цзиньпин призывает "соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок".По его слова, опубликованная недавно "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса.20 марта Си Цзиньпин прибывает в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Для него это первая международная поездка после переизбрания на пост председателя КНР. В понедельник вечером главы государств побеседуют за закрытыми дверями, во вторник состоятся встречи в узком и расширенном составах. По итогам переговоров ожидается подписание двух заявлений — об углублении всеобъемлющего партнерства и о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.Путин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасностиКитай, Тайвань, РФ и Украина: что Путин обсудит с Си ЦзиньпиномНазвано условие создания военного союза России и Китая

https://crimea.ria.ru/20230222/otnosheniya-kitaya-i-rossii-ne-poddayutsya-davleniyu-tretikh-stran--van-i-1127151508.html

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