https://crimea.ria.ru/20230308/nazvano-uslovie-sozdaniya-voennogo-soyuza-rossii-i-kitaya-1127391266.html
Названо условие создания военного союза России и Китая
Названо условие создания военного союза России и Китая - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Названо условие создания военного союза России и Китая
Россия и Китай объединятся в военный союз только при условии возникновения общего противника, Соединенные Штаты Америки для КНР пока не являются таковым. Такое... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T08:48
2023-03-08T08:48
2023-03-08T08:48
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безопасность
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Политолог Никифоров: РФ и Китай создадут военный союз только при наличии общего противника
Политолог Никифоров: РФ и Китай создадут военный союз только при наличии общего противника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Россия и Китай объединятся в военный союз только при условии возникновения общего противника, Соединенные Штаты Америки для КНР пока не являются таковым. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".США для Китая – потенциальный противник"В одном ряду с Китаем мы окажется только после того, когда у нас возникнет общий противник в полном смысле этого слова. США для Китая сейчас – это лишь только потенциальный противник. То есть, если они будут воевать с американцами, а мы по-прежнему будем противостоять (американцам) в Европе или на каких-то других периметрах, вот тогда мы станем полноценными союзниками", – считает эксперт.По мнению Никифорова, создания военного альянса Москвы и Пекина не стоит исключать. Он, в частности, напомнил, когда в годы Второй мировой войны союзниками СССР стали его принципиальные идеологические противники в лице США и Великобритании."По замыслу заседавшего в Москве Коминтерна, США и Британия должны были сгореть в горниле мировой революции. Но когда появился общий враг, то между ними был налажен союз, который продержался ровно столько, сколько этот общий враг существовал. В отношении Китая я видел бы такую же логику взаимоотношений, вряд ли она будет какой-то другой", – пояснил аналитик.Главные миротворцыПо словам Никифорова, пока на сегодняшний день КНР прочно занял позицию главного миротворца и в дальнейшем будет ее активно укреплять. Она подразумевает отсутствие какого-либо военного союза с любой из сторон конфликта."Китай пытается занять положение над схваткой. Конечно, при этом он будет вести с нами какие-то экономические дела до тех пор, пока ему это будет выгодно, но не выходя за эти рамки. Все союзничество на этом заканчивается. Такое же союзничество у них и с США. Причем с США оно имеет более глубокие корни в силу того, что там у них экономическое взаимодействие гораздо более разветвленное, чем с Россией", констатировал он.Пекин не торопит события и готов ждать довольно долго того момента, когда они смогут доминировать в мире, однако ситуация будет развиваться очень быстро, отметил политолог. В этой связи нельзя ничего исключать, в том числе создания военного союза РФ и КНР.Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что конфликт России и Украины подошел к критическому моменту. По его мнению, стороны должны начать мирные переговоры как можно скорее.Ранее Пекин представил свой мирный план по урегулированию конфликта. В Вашингтоне к документу отнеслись скептически, в Киеве предложения КНР "не сочли мирным планом".Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог оценил вероятность военной операции Китая в ТайванеОтношения Китая и России не поддаются давлению третьих стран – Ван ИНадавали по шарам: как США и Китай поссорились из-за аэростатов
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россия, китай, андрей никифоров, в мире, политика, мнения, сша, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым.
Россия и Китай объединятся в военный союз только при условии возникновения общего противника, Соединенные Штаты Америки для КНР пока не являются таковым. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
США для Китая – потенциальный противник
"В одном ряду с Китаем мы окажется только после того, когда у нас возникнет общий противник в полном смысле этого слова. США для Китая сейчас – это лишь только потенциальный противник. То есть, если они будут воевать с американцами, а мы по-прежнему будем противостоять (американцам) в Европе или на каких-то других периметрах, вот тогда мы станем полноценными союзниками", – считает эксперт.
По мнению Никифорова, создания военного альянса Москвы и Пекина не стоит исключать. Он, в частности, напомнил, когда в годы Второй мировой войны союзниками СССР стали его принципиальные идеологические противники в лице США и Великобритании.
"По замыслу заседавшего в Москве Коминтерна, США и Британия должны были сгореть в горниле мировой революции. Но когда появился общий враг, то между ними был налажен союз, который продержался ровно столько, сколько этот общий враг существовал. В отношении Китая я видел бы такую же логику взаимоотношений, вряд ли она будет какой-то другой", – пояснил аналитик.
Главные миротворцы
По словам Никифорова, пока на сегодняшний день КНР прочно занял позицию главного миротворца и в дальнейшем будет ее активно укреплять. Она подразумевает отсутствие какого-либо военного союза с любой из сторон конфликта.
"Китай пытается занять положение над схваткой. Конечно, при этом он будет вести с нами какие-то экономические дела до тех пор, пока ему это будет выгодно, но не выходя за эти рамки. Все союзничество на этом заканчивается. Такое же союзничество у них и с США. Причем с США оно имеет более глубокие корни в силу того, что там у них экономическое взаимодействие гораздо более разветвленное, чем с Россией", констатировал он.
Пекин не торопит события и готов ждать довольно долго того момента, когда они смогут доминировать в мире, однако ситуация будет развиваться очень быстро, отметил политолог. В этой связи нельзя ничего исключать, в том числе создания военного союза РФ и КНР.
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что конфликт России и Украины подошел к критическому моменту. По его мнению, стороны должны начать мирные переговоры как можно скорее.
Ранее Пекин представил свой мирный план по урегулированию конфликта. В Вашингтоне к документу отнеслись скептически, в Киеве предложения КНР "не сочли мирным планом".
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