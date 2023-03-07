https://crimea.ria.ru/20230307/politolog-otsenil-veroyatnost-voennoy-operatsii-kitaya-v-tayvane-1127370419.html

Политолог оценил вероятность военной операции Китая в Тайване

Политолог оценил вероятность военной операции Китая в Тайване - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Политолог оценил вероятность военной операции Китая в Тайване

Властям Китая удастся присоединить Тайвань мирно путем "мягкой силы", избежав при этом военного столкновения, в котором заинтересованы США. Такие мнение... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T08:02

2023-03-07T08:02

2023-03-07T08:02

радио "спутник в крыму"

ситуация на тайване

тайвань

китай

мнения

вадим колесниченко

политика

в мире

си цзиньпин (председатель кнр)

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Политолог Колесниченко: Китаю удастся избежать войны и присоединить Тайвань мирным путем Политолог Колесниченко: Китаю удастся избежать войны и присоединить Тайвань мирным путем audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Властям Китая удастся присоединить Тайвань мирно путем "мягкой силы", избежав при этом военного столкновения, в котором заинтересованы США. Такие мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Он напомнил, что на прошлогодних местных выборах на Тайване победила консервативная партия "Гоминьдан", стоящая на позициях объединения с Китаем. В начале 2024 года на острове состоятся выборы президента, на которых, по мнению политолога, с высокой долей вероятности победит представитель "Гоминьдана".Колесниченко убежден, что американцам в таком случае не удастся осуществить "цветную революцию" на Тайване и привести к власти своего ставленника."На территории Тайваня живут те же самые китайцы… Да, там достаточное количество проамерикански настроенных людей, но основная масса не хочет воевать. Они понимают, что бессмысленно воевать с материковым Китаем, сколько бы оружия на Тайване ни было. США, конечно, хотят взорвать ситуацию, чтобы там начались военные действия. Но, думаю, Китай мягкой силой и деньгами все же переиграет США, и там будет стабильность", – подытожил политолог.В понедельник глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайбэй не хочет войны, но остров "должен быть подготовлен к любому развитию событий", в том числе к военной операции Пекина. Ранее он говорил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь возможности для атаки на Тайвань.Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре прошлого года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа самая большая стратегическая ошибка США в отношении РФ и КитаяПочему Китай не будет ругаться с Западом из-за России и Тайваня – экспертВ Китае сделали заявление по Тайваню

https://crimea.ria.ru/20230214/nadavali-po-sharam-kak-ssha-i-kitay-possorilis-iz-za-aerostatov-1126978285.html

ситуация на тайване

тайвань

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на тайване, тайвань, китай, мнения, вадим колесниченко, политика, в мире, си цзиньпин (председатель кнр)