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Политолог оценил вероятность военной операции Китая в Тайване - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Политолог оценил вероятность военной операции Китая в Тайване
Политолог оценил вероятность военной операции Китая в Тайване - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Политолог оценил вероятность военной операции Китая в Тайване
Властям Китая удастся присоединить Тайвань мирно путем "мягкой силы", избежав при этом военного столкновения, в котором заинтересованы США. Такие мнение... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T08:02
2023-03-07T08:02
радио "спутник в крыму"
ситуация на тайване
тайвань
китай
мнения
вадим колесниченко
политика
в мире
си цзиньпин (председатель кнр)
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Политолог Колесниченко: Китаю удастся избежать войны и присоединить Тайвань мирным путем
Политолог Колесниченко: Китаю удастся избежать войны и присоединить Тайвань мирным путем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Властям Китая удастся присоединить Тайвань мирно путем "мягкой силы", избежав при этом военного столкновения, в котором заинтересованы США. Такие мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Он напомнил, что на прошлогодних местных выборах на Тайване победила консервативная партия "Гоминьдан", стоящая на позициях объединения с Китаем. В начале 2024 года на острове состоятся выборы президента, на которых, по мнению политолога, с высокой долей вероятности победит представитель "Гоминьдана".Колесниченко убежден, что американцам в таком случае не удастся осуществить "цветную революцию" на Тайване и привести к власти своего ставленника."На территории Тайваня живут те же самые китайцы… Да, там достаточное количество проамерикански настроенных людей, но основная масса не хочет воевать. Они понимают, что бессмысленно воевать с материковым Китаем, сколько бы оружия на Тайване ни было. США, конечно, хотят взорвать ситуацию, чтобы там начались военные действия. Но, думаю, Китай мягкой силой и деньгами все же переиграет США, и там будет стабильность", – подытожил политолог.В понедельник глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайбэй не хочет войны, но остров "должен быть подготовлен к любому развитию событий", в том числе к военной операции Пекина. Ранее он говорил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь возможности для атаки на Тайвань.Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре прошлого года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа самая большая стратегическая ошибка США в отношении РФ и КитаяПочему Китай не будет ругаться с Западом из-за России и Тайваня – экспертВ Китае сделали заявление по Тайваню
https://crimea.ria.ru/20230214/nadavali-po-sharam-kak-ssha-i-kitay-possorilis-iz-za-aerostatov-1126978285.html
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ситуация на тайване, тайвань, китай, мнения, вадим колесниченко, политика, в мире, си цзиньпин (председатель кнр)
Политолог оценил вероятность военной операции Китая в Тайване

Политолог Колесниченко: Китаю удастся избежать войны и присоединить Тайвань мирным путем

08:02 07.03.2023
 
© NICOLAS ASFOURIСолдаты Народно-освободительной армии Китая
Солдаты Народно-освободительной армии Китая
© NICOLAS ASFOURI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Властям Китая удастся присоединить Тайвань мирно путем "мягкой силы", избежав при этом военного столкновения, в котором заинтересованы США. Такие мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
Политолог Колесниченко: Китаю удастся избежать войны и присоединить Тайвань мирным путем
08:02
"США всячески пытаются взорвать ситуацию вокруг Тайваня, чтобы втянуть Китай в очень серьезный кризис. Но Пекин не готов начинать большой военный конфликт на Тайване. Думаю, Китай поступит гораздо умнее и хитрее. Идея Си Цзиньпина "показать силу мышц" присутствует, но параллельно они играют в так называемую "мягкую силу", – считает эксперт.
Он напомнил, что на прошлогодних местных выборах на Тайване победила консервативная партия "Гоминьдан", стоящая на позициях объединения с Китаем. В начале 2024 года на острове состоятся выборы президента, на которых, по мнению политолога, с высокой долей вероятности победит представитель "Гоминьдана".
Колесниченко убежден, что американцам в таком случае не удастся осуществить "цветную революцию" на Тайване и привести к власти своего ставленника.
"На территории Тайваня живут те же самые китайцы… Да, там достаточное количество проамерикански настроенных людей, но основная масса не хочет воевать. Они понимают, что бессмысленно воевать с материковым Китаем, сколько бы оружия на Тайване ни было. США, конечно, хотят взорвать ситуацию, чтобы там начались военные действия. Но, думаю, Китай мягкой силой и деньгами все же переиграет США, и там будет стабильность", – подытожил политолог.
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В понедельник глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайбэй не хочет войны, но остров "должен быть подготовлен к любому развитию событий", в том числе к военной операции Пекина. Ранее он говорил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь возможности для атаки на Тайвань.
Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре прошлого года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.
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Радио "Спутник в Крыму"Ситуация на ТайванеТайваньКитайМненияВадим КолесниченкоПолитикаВ миреСи Цзиньпин (председатель КНР)
 
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