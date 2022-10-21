https://crimea.ria.ru/20221021/pochemu-kitay-ne-budet-rugatsya-s-zapadom-iz-za-rossii-i-tayvanya--ekspert-1125032494.html

Почему Китай не будет ругаться с Западом из-за России и Тайваня – эксперт

Почему Китай не будет ругаться с Западом из-за России и Тайваня – эксперт - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Почему Китай не будет ругаться с Западом из-за России и Тайваня – эксперт

Китай не намерен ссориться с Западом из-за Тайваня или России, поскольку экономика КНР сильно зависима от американского и европейского рынков, считает... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T20:20

2022-10-21T20:20

2022-10-21T20:20

китай

политика

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Китай не намерен ссориться с Западом из-за Тайваня или России, поскольку экономика КНР сильно зависима от американского и европейского рынков, считает востоковед, политолог, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.По словам Коткова, в отношениях США – Россия – Китай продолжает прекрасно работать так называемая "формула Киссинджера" продолжает прекрасно работать. В свое время экс-госсекретарь США Генри Киссинджер сформулировал формулу сохранения американского лидерства, согласно которой отношения между Вашингтоном и Пекином должны быть более тесными, чем отношения между Пекином и Москвой."Что касается России, Китай нуждается в ней как источнике дешевых ресурсов, но в то же время Пекин оставляет за собой свободу маневра. Если у России дела пойдут плохо, то, поверьте, Китай сумеет, что называется, "переобуться", - подытожил востоковед.

https://crimea.ria.ru/20221021/nachnet-li-kitay-voennuyu-operatsiyu-na-tayvane--ekspert-1125027064.html

китай

ситуация на тайване

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, политика, ситуация на тайване, сша