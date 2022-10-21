https://crimea.ria.ru/20221021/pochemu-kitay-ne-budet-rugatsya-s-zapadom-iz-za-rossii-i-tayvanya--ekspert-1125032494.html
Почему Китай не будет ругаться с Западом из-за России и Тайваня – эксперт
Почему Китай не будет ругаться с Западом из-за России и Тайваня – эксперт - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Почему Китай не будет ругаться с Западом из-за России и Тайваня – эксперт
Китай не намерен ссориться с Западом из-за Тайваня или России, поскольку экономика КНР сильно зависима от американского и европейского рынков, считает... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T20:20
2022-10-21T20:20
2022-10-21T20:20
китай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Китай не намерен ссориться с Западом из-за Тайваня или России, поскольку экономика КНР сильно зависима от американского и европейского рынков, считает востоковед, политолог, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.По словам Коткова, в отношениях США – Россия – Китай продолжает прекрасно работать так называемая "формула Киссинджера" продолжает прекрасно работать. В свое время экс-госсекретарь США Генри Киссинджер сформулировал формулу сохранения американского лидерства, согласно которой отношения между Вашингтоном и Пекином должны быть более тесными, чем отношения между Пекином и Москвой."Что касается России, Китай нуждается в ней как источнике дешевых ресурсов, но в то же время Пекин оставляет за собой свободу маневра. Если у России дела пойдут плохо, то, поверьте, Китай сумеет, что называется, "переобуться", - подытожил востоковед.
https://crimea.ria.ru/20221021/nachnet-li-kitay-voennuyu-operatsiyu-na-tayvane--ekspert-1125027064.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, политика, ситуация на тайване, сша
Почему Китай не будет ругаться с Западом из-за России и Тайваня – эксперт
Политолог Котков: Китай не намерен ругаться с Западом из-за России или Тайваня
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Китай не намерен ссориться с Западом из-за Тайваня или России, поскольку экономика КНР сильно зависима от американского и европейского рынков, считает востоковед, политолог, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
"Китай поддерживает Россию, но поддерживает ее на словах. В то же время Китай недвусмысленно дал понять Западу, что ругаться с ним не намерен, в том числе из-за того же Тайваня. Китайская экономика ориентирована на экспорт, она очень сильно зависима от европейского и американского рынков", – сказал эксперт на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По словам Коткова, в отношениях США – Россия – Китай продолжает прекрасно работать так называемая "формула Киссинджера" продолжает прекрасно работать. В свое время экс-госсекретарь США Генри Киссинджер сформулировал формулу сохранения американского лидерства, согласно которой отношения между Вашингтоном и Пекином должны быть более тесными, чем отношения между Пекином и Москвой.
"Что касается России, Китай нуждается в ней как источнике дешевых ресурсов, но в то же время Пекин оставляет за собой свободу маневра. Если у России дела пойдут плохо, то, поверьте, Китай сумеет, что называется, "переобуться", - подытожил востоковед.