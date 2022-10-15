https://crimea.ria.ru/20221015/v-kitae-sdelali-zayavlenie-po-tayvanyu--1124903173.html

В Китае сделали заявление по Тайваню

В Китае сделали заявление по Тайваню - РИА Новости Крым, 15.10.2022

В Китае сделали заявление по Тайваню

Китай не исключает возможности применить силу в отношении сторонников независимости Тайваня, которые вмешиваются в вопрос как извне, так и внутри страны. Об... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T14:14

2022-10-15T14:14

2022-10-15T14:14

китай

ситуация на тайване

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Китай не исключает возможности применить силу в отношении сторонников независимости Тайваня, которые вмешиваются в вопрос как извне, так и внутри страны. Об этом на пресс-конференции перед открытием 20-го съезда компартии Китая заявил официальный представитель съезда КПК Сунь Ели.Он отметил, что сепаратистских сил в этом вопросе в самом Китае "крайне малое количество", и применение необходимых мер в связи с их деятельностью также не исключается.При этом Сунь Ели подчеркнул, что силовые методы воздействия ни в коем случае не будут направлены против жителей Тайваня, поскольку цель Пекина заключается в сохранении перспективы мирного воссоединения острова с материковой частью страны.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 90-х конфликты сторон возобновились через неправительственные организации.

https://crimea.ria.ru/20220815/senator-nazval-klyuchevuyu-tsel-provokatsiy-ssha-vokrug-tayvanya-1124168146.html

китай

ситуация на тайване

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, ситуация на тайване, политика, в мире