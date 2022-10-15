https://crimea.ria.ru/20221015/v-kitae-sdelali-zayavlenie-po-tayvanyu--1124903173.html
В Китае сделали заявление по Тайваню
В Китае сделали заявление по Тайваню - РИА Новости Крым, 15.10.2022
В Китае сделали заявление по Тайваню
Китай не исключает возможности применить силу в отношении сторонников независимости Тайваня, которые вмешиваются в вопрос как извне, так и внутри страны. Об... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T14:14
2022-10-15T14:14
2022-10-15T14:14
китай
ситуация на тайване
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Китай не исключает возможности применить силу в отношении сторонников независимости Тайваня, которые вмешиваются в вопрос как извне, так и внутри страны. Об этом на пресс-конференции перед открытием 20-го съезда компартии Китая заявил официальный представитель съезда КПК Сунь Ели.Он отметил, что сепаратистских сил в этом вопросе в самом Китае "крайне малое количество", и применение необходимых мер в связи с их деятельностью также не исключается.При этом Сунь Ели подчеркнул, что силовые методы воздействия ни в коем случае не будут направлены против жителей Тайваня, поскольку цель Пекина заключается в сохранении перспективы мирного воссоединения острова с материковой частью страны.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 90-х конфликты сторон возобновились через неправительственные организации.
https://crimea.ria.ru/20220815/senator-nazval-klyuchevuyu-tsel-provokatsiy-ssha-vokrug-tayvanya-1124168146.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, ситуация на тайване, политика, в мире
В Китае сделали заявление по Тайваню
Китай не исключает применения силы против сторонников независимости Тайваня
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Китай не исключает возможности применить силу в отношении сторонников независимости Тайваня, которые вмешиваются в вопрос как извне, так и внутри страны. Об этом на пресс-конференции перед открытием 20-го съезда компартии Китая заявил официальный представитель съезда КПК Сунь Ели.
"Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил <...> выступающих за независимость Тайваня", – цитирует Сунь Ели РИА Новости.
Он отметил, что сепаратистских сил в этом вопросе в самом Китае "крайне малое количество", и применение необходимых мер в связи с их деятельностью также не исключается.
При этом Сунь Ели подчеркнул, что силовые методы воздействия ни в коем случае не будут направлены против жителей Тайваня, поскольку цель Пекина заключается в сохранении перспективы мирного воссоединения острова с материковой частью страны.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 90-х конфликты сторон возобновились через неправительственные организации.