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В Китае сделали заявление по Тайваню - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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В Китае сделали заявление по Тайваню
В Китае сделали заявление по Тайваню - РИА Новости Крым, 15.10.2022
В Китае сделали заявление по Тайваню
Китай не исключает возможности применить силу в отношении сторонников независимости Тайваня, которые вмешиваются в вопрос как извне, так и внутри страны. Об... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T14:14
2022-10-15T14:14
китай
ситуация на тайване
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Китай не исключает возможности применить силу в отношении сторонников независимости Тайваня, которые вмешиваются в вопрос как извне, так и внутри страны. Об этом на пресс-конференции перед открытием 20-го съезда компартии Китая заявил официальный представитель съезда КПК Сунь Ели.Он отметил, что сепаратистских сил в этом вопросе в самом Китае "крайне малое количество", и применение необходимых мер в связи с их деятельностью также не исключается.При этом Сунь Ели подчеркнул, что силовые методы воздействия ни в коем случае не будут направлены против жителей Тайваня, поскольку цель Пекина заключается в сохранении перспективы мирного воссоединения острова с материковой частью страны.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 90-х конфликты сторон возобновились через неправительственные организации.
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китай, ситуация на тайване, политика, в мире
В Китае сделали заявление по Тайваню

Китай не исключает применения силы против сторонников независимости Тайваня

14:14 15.10.2022
 
© AP Photo AP Photo/Mark SchiefelbeinСолдаты Народно-освободительной армии Китая
Солдаты Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo AP Photo/Mark Schiefelbein
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Китай не исключает возможности применить силу в отношении сторонников независимости Тайваня, которые вмешиваются в вопрос как извне, так и внутри страны. Об этом на пресс-конференции перед открытием 20-го съезда компартии Китая заявил официальный представитель съезда КПК Сунь Ели.

"Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил <...> выступающих за независимость Тайваня", – цитирует Сунь Ели РИА Новости.

Он отметил, что сепаратистских сил в этом вопросе в самом Китае "крайне малое количество", и применение необходимых мер в связи с их деятельностью также не исключается.
При этом Сунь Ели подчеркнул, что силовые методы воздействия ни в коем случае не будут направлены против жителей Тайваня, поскольку цель Пекина заключается в сохранении перспективы мирного воссоединения острова с материковой частью страны.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 90-х конфликты сторон возобновились через неправительственные организации.
Флаги Тайваня. Фото Сэма Йе / AFP
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