https://crimea.ria.ru/20221022/nazvana-samaya-bolshaya-strategicheskaya-oshibka-ssha-v-otnoshenii-rf-i-kitaya-1125032326.html

Названа самая большая стратегическая ошибка США в отношении РФ и Китая

Названа самая большая стратегическая ошибка США в отношении РФ и Китая - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Названа самая большая стратегическая ошибка США в отношении РФ и Китая

США допустили самую большую стратегическую ошибку, открыв два фронта холодной войны: на Западе – с Россией и на Востоке – с Китаем. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-22T08:01

2022-10-22T08:01

2022-10-21T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. США допустили самую большую стратегическую ошибку, открыв два фронта холодной войны: на Западе – с Россией и на Востоке – с Китаем. Такое мнение высказал востоковед, руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Эксперт отметил, что сегодня коллективный Запад во главе с США ведет борьбу против стран, которые не хотят покориться и проводят самостоятельную политику. Сложились два фронта этой холодной войны: западный и восточный.Западный фронт начал складываться после мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году о невозможности существования однополярного мира и недопустимости диктата США. После этого началась политика сдерживания России, одним из проявлений которой стал украинский кризис.Восточный фронт холодной войны окончательно сформировался в 2017 году после XIX съезда Компартии Китая, на котором глава КНР Си Цзиньпин подтвердил курс на великое возрождение китайской нации, верность социализму с китайской спецификой и усиление акцентов на социалистическое начало китайского общества. После этого США ввели в отношении Пекина торговые санкции, начали массированную информационную атаку на Китай в связи с пандемией COVID-19, спровоцировали массовые протесты в Гонконге (так называемая революция "черных футболок"), а также начали накачивать оружием Тайвань и подталкивать сепаратистские власти острова к провозглашению независимости от Китая.По мнению политолога, для России и для Китая очень важны успехи каждой из стран на своем фронте."Наши фронты уже смыкаются. Это называется стратегическое партнерство новой эпохи. Проявления этого единства, я бы даже сказал союза, пусть де-юре не оформленного, в том, что встречаются главнокомандующие и согласовывают свою политику, что существуют регулярные постоянные контакты генеральных штабов, что войска двух стран участвуют в военных маневрах на территории друг друга", - пояснил востоковед.Как США отреагируют на сближение России и Китая – прогноз эксперта >>Тавровский также отметил, что последние два года стратегические силы РФ и КНР совместно действуют в районах, близких к районам базирования американских стратегических ядерных сил в Тихоокеанском бассейне. Также идет обмен военными технологиями. В частности, Китай получил от России стратегически важную систему предупреждения о ракетном нападении, которой у Пекина не было.

https://crimea.ria.ru/20220916/ekonomist-obyasnil-prichiny-tolkayuschie-ssha-na-gryaznye-igry-vo-vsem-mire-1124503845.html

https://crimea.ria.ru/20220530/novaya-strategiya-alyansa-chto-v-nato-pridumali-dlya-rossii-i-kitaya-1123378278.html

китай

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, российская федерация (россия, рф), сша, политика, мнения, в мире