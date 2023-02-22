https://crimea.ria.ru/20230222/otnosheniya-kitaya-i-rossii-ne-poddayutsya-davleniyu-tretikh-stran--van-i-1127151508.html

Отношения Китая и России не поддаются давлению третьих стран – Ван И

Отношения Китая и России не поддаются давлению третьих стран – Ван И - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Отношения Китая и России не поддаются давлению третьих стран – Ван И

Отношения Китая и России выдержали давление со стороны международного сообщества, они стабильно развиваются и не подвержены влиянию со стороны третьих стран. Об РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T15:05

2023-02-22T15:05

2023-02-22T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Отношения Китая и России выдержали давление со стороны международного сообщества, они стабильно развиваются и не подвержены влиянию со стороны третьих стран. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве."На фоне очень сложной, изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, очень стабильно развиваются. Китайско-российские отношения не направлены против третьих стран и не поддаются давлению со стороны третьих стран", - сказал дипломат.Он отметил, что Пекин и Москва вместе поддерживают многополярность и демократизацию в международных отношениях."Это в полной мере отвечает веяниям времени и истории, это также отвечает интересам большинства стран", - добавил Ван И.Путин в свою очередь подчеркнул, что российско-китайские отношения развиваются так, как и планировалось в предыдущие годы.Путин также отметил, что в ситуации сложных международных отношений сотрудничество Китая и России имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки.Читайте также РИА Новости Крым:Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван ИДойдет ли послание Путина до западных политиков – мнениеРоссия намерена укреплять военное сотрудничество с Китаем – Путин

https://crimea.ria.ru/20221230/putin-rossiya-vyshla-na-rekordnye-obemy-postavok-nefti-i-gaza-v-kitay-1126212971.html

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владимир путин (политик), россия, политика, китай, ван и, новости, экономика, в мире