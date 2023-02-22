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Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван И - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван И
Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван И - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван И
Китай и Россия сохраняют стратегическую решимость двигаться в русле формирования многополярного мира, Пекин надеется выйти на новые договоренности с Москвой. Об РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T12:36
2023-02-22T12:36
китай
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Китай и Россия сохраняют стратегическую решимость двигаться в русле формирования многополярного мира, Пекин надеется выйти на новые договоренности с Москвой. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве в среду."Благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития. Несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности", - сказал Ван И.Он отметил, что как бы ни менялась международная ситуация, Пекин остается приверженным сохранению позитивных тенденций развития отношений с Москвой."Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю уже выход на новые договоренности", - сказал Ван И.Сергей Лавров в свою очередь подчеркнул, что российско-китайские отношения "уверенно и динамично развиваются", и, несмотря на высокую турбулентность на мировой арене, страны демонстрируют сплоченность, готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоровДоедут ли китайские туристы до Крыма – экспертКакие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров
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китай, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров
Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван И

Ван И: Китай и Россия сохраняют приверженность многополярному миру

12:36 22.02.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и члена Политбюро ЦК КПК Ван И
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и члена Политбюро ЦК КПК Ван И
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Китай и Россия сохраняют стратегическую решимость двигаться в русле формирования многополярного мира, Пекин надеется выйти на новые договоренности с Москвой. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве в среду.
"Благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития. Несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности", - сказал Ван И.
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Он отметил, что как бы ни менялась международная ситуация, Пекин остается приверженным сохранению позитивных тенденций развития отношений с Москвой.
"Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю уже выход на новые договоренности", - сказал Ван И.
Сергей Лавров в свою очередь подчеркнул, что российско-китайские отношения "уверенно и динамично развиваются", и, несмотря на высокую турбулентность на мировой арене, страны демонстрируют сплоченность, готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН.
"Будем делать все, чтобы и в контактах с вами и с новым министром иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ганом продвигать задачи, продвигать решение задач, которые сформулированы нашими руководителями", - подчеркнул глава МИД РФ.
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