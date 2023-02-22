https://crimea.ria.ru/20230222/novye-dogovorennosti-i-mnogopolyarnyy-mir-o-chem-govorili-lavrov-i-van-i-1127146994.html

Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван И

Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван И - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван И

Китай и Россия сохраняют стратегическую решимость двигаться в русле формирования многополярного мира, Пекин надеется выйти на новые договоренности с Москвой. Об РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T12:36

2023-02-22T12:36

2023-02-22T12:36

китай

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Китай и Россия сохраняют стратегическую решимость двигаться в русле формирования многополярного мира, Пекин надеется выйти на новые договоренности с Москвой. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве в среду."Благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития. Несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности", - сказал Ван И.Он отметил, что как бы ни менялась международная ситуация, Пекин остается приверженным сохранению позитивных тенденций развития отношений с Москвой."Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю уже выход на новые договоренности", - сказал Ван И.Сергей Лавров в свою очередь подчеркнул, что российско-китайские отношения "уверенно и динамично развиваются", и, несмотря на высокую турбулентность на мировой арене, страны демонстрируют сплоченность, готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоровДоедут ли китайские туристы до Крыма – экспертКакие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров

https://crimea.ria.ru/20221230/rossiya-namerena-ukreplyat-voennoe-sotrudnichestvo-s-kitaem--putin-1126212685.html

китай

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров