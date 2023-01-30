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Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров
Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовится принять в свои ряды Иран и Белоруссию в качестве полноправных членов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T14:08
2023-01-30T14:08
2023-01-30T14:08
сергей лавров
политика
шос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовится принять в свои ряды Иран и Белоруссию в качестве полноправных членов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, целый ряд стран, в том числе арабские государства, имеют статус партнера по диалогу.ШОС основали в 2001 году Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в 2021 году начались процедуры приема Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии. Кроме того, в 2022 году Белоруссия подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОСИтоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документЭрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС
https://crimea.ria.ru/20220920/erdogan-otkazalsya-otchityvatsya-pered-evrosoyuzom-za-sammit-shos-1124556961.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, политика, шос, министерство иностранных дел рф (мид рф), иран, белоруссия
Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров
Лавров: Иран и Белоруссия готовятся вступить в ШОС в качестве полноправных членов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовится принять в свои ряды Иран и Белоруссию в качестве полноправных членов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На очереди присоединение Исламской Республики Иран в качестве полноправного члена. На шаг позади, но тоже уже в русле официальных процедур присоединения к членству в ШОС Беларусь", - сказал Лавров совместной на пресс-конференции с главой МИД Пакистана.
Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, целый ряд стран, в том числе арабские государства, имеют статус партнера по диалогу.
ШОС основали в 2001 году Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в 2021 году начались процедуры приема Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии. Кроме того, в 2022 году Белоруссия подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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