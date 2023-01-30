https://crimea.ria.ru/20230130/kakie-strany-v-blizhayshee-vremya-vstupyat-v-shos--lavrov-1126667562.html

Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров

Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовится принять в свои ряды Иран и Белоруссию в качестве полноправных членов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T14:08

2023-01-30T14:08

2023-01-30T14:08

сергей лавров

политика

шос

министерство иностранных дел рф (мид рф)

иран

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовится принять в свои ряды Иран и Белоруссию в качестве полноправных членов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, целый ряд стран, в том числе арабские государства, имеют статус партнера по диалогу.ШОС основали в 2001 году Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в 2021 году начались процедуры приема Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии. Кроме того, в 2022 году Белоруссия подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОСИтоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документЭрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС

https://crimea.ria.ru/20220920/erdogan-otkazalsya-otchityvatsya-pered-evrosoyuzom-za-sammit-shos-1124556961.html

иран

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, шос, министерство иностранных дел рф (мид рф), иран, белоруссия