https://crimea.ria.ru/20220916/itogi-sammita-shos-sovetom-glav-prinyat-21-dokument-1124531786.html

Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документ

Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документ - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документ

Советом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита был принят пакет документов, среди которых - заявления об... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T16:56

2022-09-16T16:56

2022-09-16T16:56

в мире

политика

экономика

владимир путин (политик)

белоруссия

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/10/1124531758_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_3edd20a7aec328c4ed29eee86d2780c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Советом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита был принят пакет документов, среди которых - заявления об обеспечении международной энергетической и продовольственной безопасности и договор о долгосрочной дружбе и сотрудничестве. Об этом говорится на официальном сайте Кремля."Дальнейшему развитию деловых связей в рамках ШОС, несомненно, будут способствовать и принимаемые в ходе нынешнего саммита решения и документы, посвященные в том числе повышению эффективности международных транспортных коридоров, стимулированию внутрирегиональной торговли, продвижению промышленной и научно-технической кооперации, внедрению высоких технологий в сфере сельского хозяйства и здравоохранения", — отметил президент России Владимир Путин."Подчеркну, мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России. Это, несомненно, позволит укрепить возможности объединения в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области", — сказал Путин.Кроме того, было принято решение о подписании Меморандума об обязательствах Исламской Республики Иран для получения статуса государства-члена ШОС.Среди прочих документов одобрено решение о концепции сотрудничества государств-членов ШОС по созданию эффективных транспортных коридоров, а также постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://crimea.ria.ru/20220826/v-sovfede-zayavili-o-formirovanii-novogo-mirovogo-tsentra-sily-1124294592.html

https://crimea.ria.ru/20220915/rossiya-i-uzbekistan-podpisali-deklaratsiyu-o-partnerstve-mezhdu-stranami-1124517315.html

белоруссия

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, политика, экономика, владимир путин (политик), белоруссия, российская федерация (россия, рф)