https://crimea.ria.ru/20220916/itogi-sammita-shos-sovetom-glav-prinyat-21-dokument-1124531786.html
Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документ
Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документ - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документ
Советом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита был принят пакет документов, среди которых - заявления об... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T16:56
2022-09-16T16:56
2022-09-16T16:56
в мире
политика
экономика
владимир путин (политик)
белоруссия
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/10/1124531758_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_3edd20a7aec328c4ed29eee86d2780c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Советом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита был принят пакет документов, среди которых - заявления об обеспечении международной энергетической и продовольственной безопасности и договор о долгосрочной дружбе и сотрудничестве. Об этом говорится на официальном сайте Кремля."Дальнейшему развитию деловых связей в рамках ШОС, несомненно, будут способствовать и принимаемые в ходе нынешнего саммита решения и документы, посвященные в том числе повышению эффективности международных транспортных коридоров, стимулированию внутрирегиональной торговли, продвижению промышленной и научно-технической кооперации, внедрению высоких технологий в сфере сельского хозяйства и здравоохранения", — отметил президент России Владимир Путин."Подчеркну, мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России. Это, несомненно, позволит укрепить возможности объединения в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области", — сказал Путин.Кроме того, было принято решение о подписании Меморандума об обязательствах Исламской Республики Иран для получения статуса государства-члена ШОС.Среди прочих документов одобрено решение о концепции сотрудничества государств-членов ШОС по созданию эффективных транспортных коридоров, а также постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-sovfede-zayavili-o-formirovanii-novogo-mirovogo-tsentra-sily-1124294592.html
https://crimea.ria.ru/20220915/rossiya-i-uzbekistan-podpisali-deklaratsiyu-o-partnerstve-mezhdu-stranami-1124517315.html
белоруссия
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/10/1124531758_284:0:2953:2002_1920x0_80_0_0_618b7d76e66fd6136ca5733d36a8ecfc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, политика, экономика, владимир путин (политик), белоруссия, российская федерация (россия, рф)
Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документ
Чем закончился саммит ШОС: документы совета глав государств
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Советом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита был принят пакет документов, среди которых - заявления об обеспечении международной энергетической и продовольственной безопасности и договор о долгосрочной дружбе и сотрудничестве. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
"Дальнейшему развитию деловых связей в рамках ШОС, несомненно, будут способствовать и принимаемые в ходе нынешнего саммита решения и документы, посвященные в том числе повышению эффективности международных транспортных коридоров, стимулированию внутрирегиональной торговли, продвижению промышленной и научно-технической кооперации, внедрению высоких технологий в сфере сельского хозяйства и здравоохранения", — отметил президент России Владимир Путин.
По итогам саммита лидеры подписали Самаркандскую декларацию и приняли пакет документов. В числе них - решение о Комплексном Плане действий на 2023–2027 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС. Также главы государств-участников приняли решение о начале процедуры приема Республики Беларусь в члены организации.
"Подчеркну, мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России. Это, несомненно, позволит укрепить возможности объединения в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области", — сказал Путин.
Кроме того, было принято решение о подписании Меморандума об обязательствах Исламской Республики Иран для получения статуса государства-члена ШОС.
Среди прочих документов одобрено решение о концепции сотрудничества государств-членов ШОС по созданию эффективных транспортных коридоров, а также постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.
Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.