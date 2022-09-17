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Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС - РИА Новости Крым, 17.09.2022
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Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T17:24
2022-09-17T17:24
реджеп тайип эрдоган
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Конечно, мы не являемся членом "шанхайской пятерки". Мы находимся здесь (в Самарканде) в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны - Узбекистана. Конечно, у нас есть особые отношения с господином Шавкатом (Мирзиёевым, президентом Узбекистана – ред.). Из-за этого отношения он пригласил меня и господина Ильхама (Ильхама Алиева – президента Азербайджана – ред.) сюда (в Самарканд) в качестве особых гостей. Теперь следующий процесс - это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, конечно, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии, которая будет хозяйкой следующего периода. Быть членом или не быть членом - все это разные вещи, но наши отношения с этими странами благодаря этому шагу перейдут в совершенно иное положение", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Самарканда.На вопрос, имеет ли турецкий лидер в виду вероятность стать членом ШОС, Эрдоган ответил утвердительно."Конечно. Это и есть цель", - сказал президент Турции.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
https://crimea.ria.ru/20220909/politolog-raskryl-smysl-slov-erdogana-ob-oruzheynom-khlame-dlya-kieva-1124455964.html
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4.7
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реджеп тайип эрдоган, политика

Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС

17:24 17.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Конечно, мы не являемся членом "шанхайской пятерки". Мы находимся здесь (в Самарканде) в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны - Узбекистана. Конечно, у нас есть особые отношения с господином Шавкатом (Мирзиёевым, президентом Узбекистана – ред.). Из-за этого отношения он пригласил меня и господина Ильхама (Ильхама Алиева – президента Азербайджана – ред.) сюда (в Самарканд) в качестве особых гостей. Теперь следующий процесс - это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, конечно, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии, которая будет хозяйкой следующего периода. Быть членом или не быть членом - все это разные вещи, но наши отношения с этими странами благодаря этому шагу перейдут в совершенно иное положение", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Самарканда.
На вопрос, имеет ли турецкий лидер в виду вероятность стать членом ШОС, Эрдоган ответил утвердительно.
"Конечно. Это и есть цель", - сказал президент Турции.
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ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
 
Реджеп Тайип ЭрдоганПолитика
 
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