https://crimea.ria.ru/20230205/doedut-li-kitayskie-turisty-do-kryma--ekspert-1126698772.html

Доедут ли китайские туристы до Крыма – эксперт

Доедут ли китайские туристы до Крыма – эксперт - РИА Новости Крым, 05.02.2023

Доедут ли китайские туристы до Крыма – эксперт

Впервые за три года Китай ослабил ковидные ограничения и разрешил туристические поездки для организованных групп. 6 февраля 2023 года республика возобновит... РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T08:01

2023-02-05T08:01

2023-02-05T08:01

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Эксперт по туризму Людмила Бабий: открытие границ КНР для поездок усилит турпоток в Россию и, в частности, в Крым Эксперт по туризму Людмила Бабий: открытие границ КНР для поездок усилит турпоток в Россию и, в частности, в Крым audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Впервые за три года Китай ослабил ковидные ограничения и разрешил туристические поездки для организованных групп. 6 февраля 2023 года республика возобновит сообщение с 20 странами, в том числе и Россией. Учитывая любовь жителей КНР к экскурсионно-познавательному отдыху, велика вероятность, что многие из них доедут и до Крыма, считает эксперт по туризму Людмила Бабий."Китайцы очень любят путешествовать, я представляю, как сейчас прорывается эта плотина. Люди три года просидели в строжайшей изоляции, здесь психологически тяжело, и плюс - это очень путешествующая нация", - сказала она в эфире радио "Спутник в Крыму".А как же ковид?Открывая возможность въезда и выезда только для 20 стран, Китай в том числе "прощупывает" эпидемиологическую обстановку, считает Бабий. В тоже время, для Европы китайские туристы – потенциально опасные носители вируса, выезд которых может спровоцировать некую вспышку заболеваемости."Если вдруг после массового выезда и возврата китайских туристов опять начнется вспышка ковида, я думаю, Китай будет закрываться", - отметила она.МИД РФ, в свою очередь, приветствовал решение китайских властей о поэтапном снятии противоэпидемических ограничений и возобновлении турпоездок граждан за границу. А в Роспотребнадзоре отметили, что рисков для россиян из-за открытия границ КНР нет, как и необходимости в каких-либо дополнительных мерах в отношении приезжающих.Платежеспособные гостиПо словам эксперта по туризму, до начала пандемии новой коронавирусной инфекции Китай занимал первое место во въездном турпотоке. В 2019 году только Санкт-Петербург посетили миллион китайцев. На этом зарабатывали сферы обслуживания излюбленных ими стран, ведь жители Поднебесной предпочитают продолжительный отдых в формате "все включено"."Они с удовольствием посещали Европу, Америку, участвовали в шопинг-турах. Сейчас эти страны для них закрыты, а потенциальный турист жестко засиделся за три года дома. Ни одну страну мира так не закрывали антиковидными ограничениями", - констатировала Бабий.Турпоток восстановится уже к лету, считает она. Китайцы будут активно путешествовать по России, Египту, Арабским Эмиратам и Таиланду. На фоне этого авиакомпании увеличат количество рейсов, а значит стоимость билетов будет значительно ниже. С другой стороны, вырастут цены на гостиничные услуги, особенно в тех городах, где поток будет восстановлен до показателей 2019 года."Если вы планировали посетить эти страны, то сделайте это как можно скорее, потому что после восстановления турпотока цены на хорошие отели вырастут", - предупредила эксперт.Народная дипломатия в деле"Я уверена, что, доехав до России массово, какая-то часть самых любознательных китайцев окажется в Крыму. Тем более, по-прежнему можно отработать логистические коридоры с Сочи", - продолжила она.Иностранных туристов, не только из КНР, в Крыму было много уже в 2019 году. Они приезжали транзитом вопреки наложенным после референдума санкциям, поэтому сегодня в республике созданы все условия для путешествий – от туроператоров, которые прорабатывают поездки до малейшей детали и буквально носятся с туристическими группами, до высококлассных экскурсоводов и переводчиков. При этом крымский турбизнес рад любому туристу.Китайцев в Крыму привлекают натуральные и дешевые продукты, сохранившееся советское наследие, уважение к истории периода СССР и возможность встретить упоминание о великой истории своей страны, например, в "Китайском кабинете" Воронцовского дворца. Кроме того, они трепетно относятся ко всему, что связано со стихиями – водой, землей, воздухом, и с восхищением слушают легенды и истории о местных природных достопримечательностях."Мы показали китайцами крымские грязи, и они были в полном восторге, – привела пример Бабий. - Так же, как они считают, что нитка янтаря спасет на всю жизнь, на них подействовала история о том, что сакские грязи (влияют – ред.) на продолжение рода: вы не будете болеть и будут рождаться одни мальчики".Читайте также на РИА Новости Крым: Курортный сезон-2023 в Крыму: каким его видят чиновники и бизнесКрым лидирует по числу аттестованных экскурсоводовБолее тысячи отелей Крыма прошли обязательную классификацию

https://crimea.ria.ru/20210602/Kitaytsy-predpochitayut-limonnoe-morozhennoe-i-iz-Kryma-1119637033.html

https://crimea.ria.ru/20221119/istoriyu-kontslagerya-krasnyy-perevedut-na-kitayskiy-yazyk-1125384894.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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