https://crimea.ria.ru/20230113/kurortnyy-sezon-2023-v-krymu-kakim-ego-vidyat-chinovniki-i-biznes--1126377727.html

Курортный сезон-2023 в Крыму: каким его видят чиновники и бизнес

Курортный сезон-2023 в Крыму: каким его видят чиновники и бизнес - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Курортный сезон-2023 в Крыму: каким его видят чиновники и бизнес

Привлечь гостей в отели и санатории Крыма в межсезонье и сформировать благоприятные условия для раннего бронирования на летний период позволит ряд мер. Ими... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T20:19

2023-01-13T20:19

2023-01-13T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Привлечь гостей в отели и санатории Крыма в межсезонье и сформировать благоприятные условия для раннего бронирования на летний период позволит ряд мер. Ими станут увеличение сроков бронирования железнодорожных билетов, усиление информкампаний о привлекательности Крыма и поддержка региональных властей. К таким выводам пришли участники первой ежегодной встречи представителей турсообщества с министром курортов и туризма РК Вадимом Волченко.Министр отметил, что новогодние праздники показали несколько перспективных направлений по увеличению загрузки гостиниц в зимне-весенний период и поддержания их экономики.Также представителям отрасли необходимо сформулировать предложения и комплексные турпродукты на весенний и летний периоды.Планируется и повысить интенсивность ж/д сообщения с материком и увеличение сроков бронирования билетов. Такой шаг позволит, несмотря на сложности с логистикой, стимулировать спрос турагентов и самостоятельных туристов на отдых на полуострове.Представители туристического сообщества высоко оценили информационную кампанию турбизнеса "Новый год в Крыму как дома!". Этот проект поддержали более ста отелей и санаториев полуострова, музеи, дворцы, театры, компании пассажирских наземных и железнодорожных перевозок, медийные персоны, органы власти в сфере туризма более 40 регионов РФ, а также региональные и федеральные СМИ.Министр курортов и туризма Крыма подчеркнул важность расширения связей отельеров и рестораторов с крымскими сельхозпроизводителями."Наши гости должны понимать: отдыхая в Крыму, они могут рассчитывать на качественные крымские экологически чистые продукты и напитки. Это должно быть выгодно и самим производителям и отельерам, так как существенно сократит время поставок", – пояснил Волченко.В свою очередь член комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Евгений Михайлов, отметил способность турбизнеса Крыма развиваться даже в непредсказуемых условиях. В качестве примера он привел новые объекты строительства, реконструкцию и модернизацию существующих отелей, которая активно ведется в зимний период. По его мнению, это наглядный результат совместной работы органов власти и самих отельеров.Ранее Вадим Волченко сообщил, что более тысячи отелей в Крыму прошли обязательную классификацию. Он подчеркнул, что данное требование распространяется на все гостиницы, независимо от объема номерного фонда. Ее наличие также необходимо для получения грантов и господдержки. Но в первую очередь это защищает права потребителей и направлено на повышение качества оказываемых услуг, подчеркнули в ведомстве.Читайте также:Россия может стать основным направлением выездного туризма для КитаяВ Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсииКанатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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