Курортный сезон-2023 в Крыму: каким его видят чиновники и бизнес
Пакетные туры и ранняя бронь ж/д билетов в Крым: что готовит туротрасль к сезону 2023 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Привлечь гостей в отели и санатории Крыма в межсезонье и сформировать благоприятные условия для раннего бронирования на летний период позволит ряд мер. Ими станут увеличение сроков бронирования железнодорожных билетов, усиление информкампаний о привлекательности Крыма и поддержка региональных властей. К таким выводам пришли участники первой ежегодной встречи представителей турсообщества с министром курортов и туризма РК Вадимом Волченко.
Министр отметил, что новогодние праздники показали несколько перспективных направлений по увеличению загрузки гостиниц в зимне-весенний период и поддержания их экономики.
"В первую очередь это программы по оздоровлению участников СВО и их семей, а также льготных категорий граждан, в том числе из Крыма и новых субъектов страны", – сообщил министр.
Также представителям отрасли необходимо сформулировать предложения и комплексные турпродукты на весенний и летний периоды.
Планируется и повысить интенсивность ж/д сообщения с материком и увеличение сроков бронирования билетов. Такой шаг позволит, несмотря на сложности с логистикой, стимулировать спрос турагентов и самостоятельных туристов на отдых на полуострове.
Представители туристического сообщества высоко оценили информационную кампанию турбизнеса "Новый год в Крыму как дома!". Этот проект поддержали более ста отелей и санаториев полуострова, музеи, дворцы, театры, компании пассажирских наземных и железнодорожных перевозок, медийные персоны, органы власти в сфере туризма более 40 регионов РФ, а также региональные и федеральные СМИ.
"Кампания стала показательной работой, когда власть и бизнес объединились и создали мощную положительную динамику в спросе на отдых в Крыму, такие программы необходимо продолжать", – уверен генеральный директор санаторно-курортного комплекса Самвел Саруханян.
Министр курортов и туризма Крыма подчеркнул важность расширения связей отельеров и рестораторов с крымскими сельхозпроизводителями.
"Наши гости должны понимать: отдыхая в Крыму, они могут рассчитывать на качественные крымские экологически чистые продукты и напитки. Это должно быть выгодно и самим производителям и отельерам, так как существенно сократит время поставок", – пояснил Волченко.
В свою очередь член комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Евгений Михайлов, отметил способность турбизнеса Крыма развиваться даже в непредсказуемых условиях. В качестве примера он привел новые объекты строительства, реконструкцию и модернизацию существующих отелей, которая активно ведется в зимний период. По его мнению, это наглядный результат совместной работы органов власти и самих отельеров.
Ранее Вадим Волченко сообщил, что более тысячи отелей в Крыму прошли обязательную классификацию. Он подчеркнул, что данное требование распространяется на все гостиницы, независимо от объема номерного фонда. Ее наличие также необходимо для получения грантов и господдержки. Но в первую очередь это защищает права потребителей и направлено на повышение качества оказываемых услуг, подчеркнули в ведомстве.
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