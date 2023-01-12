Более тысячи отелей Крыма прошли обязательную классификацию
Минкурортов: 1083 отеля и гостиницы получили классификацию в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Более тысячи отелей в Крыму прошли обязательную классификацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.
"По состоянию на январь 2023 года классифицировано 13 объектов категории "пять звезд", 64 объекта с категорией "четыре звезды", "три звезды" поучили 244 отеля, еще 167 – "2 звезды", "одна звезда" у 29 объектов. Еще 566 отелей получили категорию "без звезд", – уточнили в республиканском минкурортов. Всего в регионе классифицировано 1083 объекта размещения
Требование о прохождении классификации является обязательным для всех гостиниц, независимо от объема номерного фонда. Ее наличие также необходимо для получения грантов и господдержки. Но в первую очередь это защищает права потребителей и направлено на повышение качества оказываемых услуг, подчеркнули в ведомстве.
"Отельеры, равно как и организации, оказывающие услуги по проведению классификации, должны понимать уровень ответственности перед гостями и предоставлять услуги, соответствующие полученной категории "звездности", – подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Он отметил, что многие крымские отели и гостиницы, кроме необходимых стандартов, значительно улучшают сервис и инфраструктуру, а также расширяют перечень дополнительных услуг. 16 объектов размещения республики вошли в рейтинг инвестиционной привлекательности "ТОП-100 российских здравниц", составленный Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
Кроме того, в регионе активно строят быстровозводимые модульные отели. Они позволяют обеспечить максимальный комфорт для туристов при условии минимального влияния на природу и экологию полуострова.
Ранее Волченко сообщал, что с 1 июля в регионе вводится запрет на деятельность неаккредитованных экскурсоводов. Это позволит существенно повысить качество экскурсионного сопровождения гостей полуострова.
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