https://crimea.ria.ru/20230112/bolee-tysyachi-oteley-kryma-proshli-obyazatelnuyu-klassifikatsiyu-1126357434.html

Более тысячи отелей Крыма прошли обязательную классификацию

Более тысячи отелей Крыма прошли обязательную классификацию - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Более тысячи отелей Крыма прошли обязательную классификацию

Более тысячи отелей в Крыму прошли обязательную классификацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма. РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T12:01

2023-01-12T12:01

2023-01-12T12:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Более тысячи отелей в Крыму прошли обязательную классификацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.Требование о прохождении классификации является обязательным для всех гостиниц, независимо от объема номерного фонда. Ее наличие также необходимо для получения грантов и господдержки. Но в первую очередь это защищает права потребителей и направлено на повышение качества оказываемых услуг, подчеркнули в ведомстве."Отельеры, равно как и организации, оказывающие услуги по проведению классификации, должны понимать уровень ответственности перед гостями и предоставлять услуги, соответствующие полученной категории "звездности", – подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.Он отметил, что многие крымские отели и гостиницы, кроме необходимых стандартов, значительно улучшают сервис и инфраструктуру, а также расширяют перечень дополнительных услуг. 16 объектов размещения республики вошли в рейтинг инвестиционной привлекательности "ТОП-100 российских здравниц", составленный Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.Кроме того, в регионе активно строят быстровозводимые модульные отели. Они позволяют обеспечить максимальный комфорт для туристов при условии минимального влияния на природу и экологию полуострова.Ранее Волченко сообщал, что с 1 июля в регионе вводится запрет на деятельность неаккредитованных экскурсоводов. Это позволит существенно повысить качество экскурсионного сопровождения гостей полуострова.Читайте также:Щепки летят: экологи против отелей в лесах КрымаОтельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощиСложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов

https://crimea.ria.ru/20230110/tseny-na-otdykh-v-krymu-snizilis-posle-novogodnikh-kanikul--ekspert-1126309634.html

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