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Более тысячи отелей Крыма прошли обязательную классификацию - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Более тысячи отелей Крыма прошли обязательную классификацию
Более тысячи отелей Крыма прошли обязательную классификацию - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Более тысячи отелей Крыма прошли обязательную классификацию
Более тысячи отелей в Крыму прошли обязательную классификацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма. РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T12:01
2023-01-12T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Более тысячи отелей в Крыму прошли обязательную классификацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.Требование о прохождении классификации является обязательным для всех гостиниц, независимо от объема номерного фонда. Ее наличие также необходимо для получения грантов и господдержки. Но в первую очередь это защищает права потребителей и направлено на повышение качества оказываемых услуг, подчеркнули в ведомстве."Отельеры, равно как и организации, оказывающие услуги по проведению классификации, должны понимать уровень ответственности перед гостями и предоставлять услуги, соответствующие полученной категории "звездности", – подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.Он отметил, что многие крымские отели и гостиницы, кроме необходимых стандартов, значительно улучшают сервис и инфраструктуру, а также расширяют перечень дополнительных услуг. 16 объектов размещения республики вошли в рейтинг инвестиционной привлекательности "ТОП-100 российских здравниц", составленный Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.Кроме того, в регионе активно строят быстровозводимые модульные отели. Они позволяют обеспечить максимальный комфорт для туристов при условии минимального влияния на природу и экологию полуострова.Ранее Волченко сообщал, что с 1 июля в регионе вводится запрет на деятельность неаккредитованных экскурсоводов. Это позволит существенно повысить качество экскурсионного сопровождения гостей полуострова.Читайте также:Щепки летят: экологи против отелей в лесах КрымаОтельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощиСложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов
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новости крыма, крым, туризм в крыму, минкурортов крыма, вадим волченко, общество
Более тысячи отелей Крыма прошли обязательную классификацию

Минкурортов: 1083 отеля и гостиницы получили классификацию в Крыму

12:01 12.01.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска пятизвездочного отеля
Вывеска пятизвездочного отеля - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Более тысячи отелей в Крыму прошли обязательную классификацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.
"По состоянию на январь 2023 года классифицировано 13 объектов категории "пять звезд", 64 объекта с категорией "четыре звезды", "три звезды" поучили 244 отеля, еще 167 – "2 звезды", "одна звезда" у 29 объектов. Еще 566 отелей получили категорию "без звезд", – уточнили в республиканском минкурортов. Всего в регионе классифицировано 1083 объекта размещения
Требование о прохождении классификации является обязательным для всех гостиниц, независимо от объема номерного фонда. Ее наличие также необходимо для получения грантов и господдержки. Но в первую очередь это защищает права потребителей и направлено на повышение качества оказываемых услуг, подчеркнули в ведомстве.
"Отельеры, равно как и организации, оказывающие услуги по проведению классификации, должны понимать уровень ответственности перед гостями и предоставлять услуги, соответствующие полученной категории "звездности", – подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Он отметил, что многие крымские отели и гостиницы, кроме необходимых стандартов, значительно улучшают сервис и инфраструктуру, а также расширяют перечень дополнительных услуг. 16 объектов размещения республики вошли в рейтинг инвестиционной привлекательности "ТОП-100 российских здравниц", составленный Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
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Кроме того, в регионе активно строят быстровозводимые модульные отели. Они позволяют обеспечить максимальный комфорт для туристов при условии минимального влияния на природу и экологию полуострова.
Ранее Волченко сообщал, что с 1 июля в регионе вводится запрет на деятельность неаккредитованных экскурсоводов. Это позволит существенно повысить качество экскурсионного сопровождения гостей полуострова.
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