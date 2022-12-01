Рейтинг@Mail.ru
Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221201/slozhno-li-nachat-restorannyy-biznes-v-krymu--mneniya-ekspertov-1125642080.html
Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов
Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов
Начинающим рестораторам не стоит бояться открывать бизнес в Крыму, достаточно хорошо знать свое дело. Кроме того, молодым предпринимателям могут помочь более... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T19:58
2022-12-01T19:11
экономика
крым
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/50/1118505070_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_acf49e7af3a9bd4139731974e379ee31.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Начинающим рестораторам не стоит бояться открывать бизнес в Крыму, достаточно хорошо знать свое дело. Кроме того, молодым предпринимателям могут помочь более опытные коллеги и общественники. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказали эксперты отрасли. "Сложности в этом нет. Конечно, общепит требователен - это безопасность гостя во всех направлениях, как пожарных, так и в части продуктов питания. Поэтому список (документов для открытия своего дела — ред.) достаточно большой, но на подготовку дается больше года. Это не так, что за месяц нужно собрать 60 журналов", — сказала председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александра Птицына.Она посоветовала молодым рестораторам хорошо изучить свою сферу деятельности и не бояться проверок различных инстанций."Нет такого понятия как "регулярная проверка". Их вообще сейчас на самом деле нет, нужно просто соответствовать нормам. Нужно самим вникнуть и все изучить. Я рекомендую молодым рестораторам, у которых еще нет опыта, начинать с того, что узнать все процессы с самого начала и до самого конца. Чтобы на стадии открытия заведения не было впереди "хочу", а уже потом "делаю". Должны быть знания, понимание того, что ты делаешь, чтобы это не было импульсивным решением", — предупредила Птицына.Психолог назвала главное качество бизнесмена &gt;&gt;Эксперт добавила, что получить необходимую информацию всегда можно у рестораторов с опытом, которые, по ее словам, готовы делиться своими знаниями."Рестораторы не жадные на информацию, можно с ними пообщаться и все узнать. Нужно заниматься, изучать и идти вперед", — уверена Птицына.В свою очередь председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев добавил, что государство и общественники также помогают начинающим предпринимателям, в том числе и в сфере ресторанного бизнеса.
https://crimea.ria.ru/20220114/sotrudnikov-dlya-oteley-i-restoranov-kryma-budut-gotovit-so-shkoly-1122038639.html
https://crimea.ria.ru/20220815/gde-i-kak-vzyat-dengi-dlya-biznesa-v-krymu-1124131128.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/50/1118505070_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_df8e1c2ffda9bf00e0c3e1b151994735.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, крым, совет эксперта
Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов

Эксперты дали советы желающим открыть ресторанный бизнес в Крыму

19:58 01.12.2022
 
© Фото: pixabay.comОфициантка
Официантка
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Начинающим рестораторам не стоит бояться открывать бизнес в Крыму, достаточно хорошо знать свое дело. Кроме того, молодым предпринимателям могут помочь более опытные коллеги и общественники. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказали эксперты отрасли.
"Сложности в этом нет. Конечно, общепит требователен - это безопасность гостя во всех направлениях, как пожарных, так и в части продуктов питания. Поэтому список (документов для открытия своего дела — ред.) достаточно большой, но на подготовку дается больше года. Это не так, что за месяц нужно собрать 60 журналов", — сказала председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александра Птицына.
Она посоветовала молодым рестораторам хорошо изучить свою сферу деятельности и не бояться проверок различных инстанций.
Номер в отеле
14 января, 16:09
Сотрудников для отелей и ресторанов Крыма будут готовить со школы
"Нет такого понятия как "регулярная проверка". Их вообще сейчас на самом деле нет, нужно просто соответствовать нормам. Нужно самим вникнуть и все изучить. Я рекомендую молодым рестораторам, у которых еще нет опыта, начинать с того, что узнать все процессы с самого начала и до самого конца. Чтобы на стадии открытия заведения не было впереди "хочу", а уже потом "делаю". Должны быть знания, понимание того, что ты делаешь, чтобы это не было импульсивным решением", — предупредила Птицына.
Психолог назвала главное качество бизнесмена >>
Эксперт добавила, что получить необходимую информацию всегда можно у рестораторов с опытом, которые, по ее словам, готовы делиться своими знаниями.
"Рестораторы не жадные на информацию, можно с ними пообщаться и все узнать. Нужно заниматься, изучать и идти вперед", — уверена Птицына.
В свою очередь председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев добавил, что государство и общественники также помогают начинающим предпринимателям, в том числе и в сфере ресторанного бизнеса.
"Когда предприниматель, особенно молодой, начинает думать в этом направлении, нужно обращаться с возникающими вопросами в профильные организации. Минпромполитики проводит общие форумы, но конкретно к каждому предпринимателю прийти нельзя, это попадает под протокол о коррупции. Но у нас уже создана достаточная общественная среда - некоммерческие организации и ассоциации. И ассоциация уже готовит и учит, имея опыт", — заключил Макеев.
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 03:31Радио "Спутник в Крыму"
Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму
 
ЭкономикаКрымСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33Сальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области
20:07Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию
19:58Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов
19:41Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма
19:19Запад наращивает поставки морского вооружения Киеву: чего можно ждать
18:58Крымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризацию
18:45Российские военные освободили еще один поселок в ДНР
18:45Как обнаружить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии - врач
18:27Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина
18:20Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты
18:07В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных
17:59НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантем
17:27Путин анонсировал создание в России инженерного центра
17:04Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале
16:14Из украинского плена возвращены 50 российских военных
16:04Двое крымчан получили срок за экстремизм
15:51Над Белгородом и районом сработало ПВО: обстреляны села
15:21Организатору ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет колонии
15:07Первый логистический центр открыли в Крыму
14:29Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
Лента новостейМолния