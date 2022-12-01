https://crimea.ria.ru/20221201/slozhno-li-nachat-restorannyy-biznes-v-krymu--mneniya-ekspertov-1125642080.html

Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов

Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов

Начинающим рестораторам не стоит бояться открывать бизнес в Крыму, достаточно хорошо знать свое дело. Кроме того, молодым предпринимателям могут помочь более... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T19:58

2022-12-01T19:58

2022-12-01T19:11

экономика

крым

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Начинающим рестораторам не стоит бояться открывать бизнес в Крыму, достаточно хорошо знать свое дело. Кроме того, молодым предпринимателям могут помочь более опытные коллеги и общественники. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказали эксперты отрасли. "Сложности в этом нет. Конечно, общепит требователен - это безопасность гостя во всех направлениях, как пожарных, так и в части продуктов питания. Поэтому список (документов для открытия своего дела — ред.) достаточно большой, но на подготовку дается больше года. Это не так, что за месяц нужно собрать 60 журналов", — сказала председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александра Птицына.Она посоветовала молодым рестораторам хорошо изучить свою сферу деятельности и не бояться проверок различных инстанций."Нет такого понятия как "регулярная проверка". Их вообще сейчас на самом деле нет, нужно просто соответствовать нормам. Нужно самим вникнуть и все изучить. Я рекомендую молодым рестораторам, у которых еще нет опыта, начинать с того, что узнать все процессы с самого начала и до самого конца. Чтобы на стадии открытия заведения не было впереди "хочу", а уже потом "делаю". Должны быть знания, понимание того, что ты делаешь, чтобы это не было импульсивным решением", — предупредила Птицына.Психолог назвала главное качество бизнесмена >>Эксперт добавила, что получить необходимую информацию всегда можно у рестораторов с опытом, которые, по ее словам, готовы делиться своими знаниями."Рестораторы не жадные на информацию, можно с ними пообщаться и все узнать. Нужно заниматься, изучать и идти вперед", — уверена Птицына.В свою очередь председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев добавил, что государство и общественники также помогают начинающим предпринимателям, в том числе и в сфере ресторанного бизнеса.

https://crimea.ria.ru/20220114/sotrudnikov-dlya-oteley-i-restoranov-kryma-budut-gotovit-so-shkoly-1122038639.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, крым, совет эксперта