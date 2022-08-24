https://crimea.ria.ru/20220824/psikholog-nazvala-glavnoe-kachestvo-biznesmena-1124274297.html

Психолог назвала главное качество бизнесмена

Психолог назвала главное качество бизнесмена - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Психолог назвала главное качество бизнесмена

Ключевое качество успешного предпринимателя и управленца - умение владеть своими эмоциями, считает кандидат психологических наук Елена Хлевная, пишет РИАМО. РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T21:43

2022-08-24T21:43

2022-08-24T21:43

общество

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Ключевое качество успешного предпринимателя и управленца - умение владеть своими эмоциями, считает кандидат психологических наук Елена Хлевная, пишет РИАМО.По словам психолога, успех любого дела зависит от правильных и своевременных решений, а умение контролировать себя поможет принимать эти решения с холодной головой, не поддаваясь эмоциям. Также эмоциональный интеллект определяет способность человека взаимодействовать с окружающими, что тоже очень важно для бизнесмена.Ранее член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова предупредила о том, что длительное отсутствие отпуска может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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2022

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общество, психология