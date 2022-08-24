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Психолог назвала главное качество бизнесмена - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Психолог назвала главное качество бизнесмена
Психолог назвала главное качество бизнесмена - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Психолог назвала главное качество бизнесмена
Ключевое качество успешного предпринимателя и управленца - умение владеть своими эмоциями, считает кандидат психологических наук Елена Хлевная, пишет РИАМО. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T21:43
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общество
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Ключевое качество успешного предпринимателя и управленца - умение владеть своими эмоциями, считает кандидат психологических наук Елена Хлевная, пишет РИАМО.По словам психолога, успех любого дела зависит от правильных и своевременных решений, а умение контролировать себя поможет принимать эти решения с холодной головой, не поддаваясь эмоциям. Также эмоциональный интеллект определяет способность человека взаимодействовать с окружающими, что тоже очень важно для бизнесмена.Ранее член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова предупредила о том, что длительное отсутствие отпуска может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
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РИА Новости Крым
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общество, психология
Психолог назвала главное качество бизнесмена

Психолог Хлевная назвала важное качество для бизнесменов и управленцев

21:43 24.08.2022
 
© goumbik-3752482/pixabayРабота
Работа
© goumbik-3752482/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Ключевое качество успешного предпринимателя и управленца - умение владеть своими эмоциями, считает кандидат психологических наук Елена Хлевная, пишет РИАМО.
По словам психолога, успех любого дела зависит от правильных и своевременных решений, а умение контролировать себя поможет принимать эти решения с холодной головой, не поддаваясь эмоциям. Также эмоциональный интеллект определяет способность человека взаимодействовать с окружающими, что тоже очень важно для бизнесмена.
"Если человек обладает качественными профессиональными знаниями и навыками, но он не умеет взаимодействовать с собственными эмоциями и эмоциями окружающих людей, вряд ли он сможет добиться успеха", - констатирует психолог.
Ранее член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова предупредила о том, что длительное отсутствие отпуска может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
 
ОбществоПсихология
 
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21:59Главные события и заявления дня: 24 августа
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