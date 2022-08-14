https://crimea.ria.ru/20220814/kogda-rabota-mozhet-dovesti-do-bolezni--psikholog-1124161957.html

Когда работа может довести до болезни — психолог

Когда работа может довести до болезни — психолог - РИА Новости Крым, 14.08.2022

Когда работа может довести до болезни — психолог

Длительное отсутствие отпуска может привести к серьезным проблемам со здоровьем, пишет RТ со ссылкой на психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой... РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T19:12

2022-08-14T19:12

2022-08-14T19:12

психология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Длительное отсутствие отпуска может привести к серьезным проблемам со здоровьем, пишет RТ со ссылкой на психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяну Петухову.По ее словам, длительная работа без полноценного отдыха приводит к повышению уровня тревожности и даже к проблемам пищеварения. Ухудшение самочувствия говорит о необходимости сделать остановку и хорошенько отдохнуть. При этом трудоголики, которые даже во время отпуска остаются на связи и продолжают решать часть производственных задач, полноценной перезагрузки не получают. Таким образом, усталость накапливается, и человек тоже может заболеть.В этой вязи психолог советует соблюдать грамотный баланс между трудом и отдыхом. В противном случае можно получить депрессию.Ранее психолог, основатель и руководитель психологического центра в Москве Сергей Ланг рассказала, как изменить свою жизнь. Эффективным методом работы над собой и формирования правильной самооценки является аффирмация, то есть установка на конкретный результат.

https://crimea.ria.ru/20220226/zachem-pryachutsya-v-depressiyu-i-chem-mozhet-byt-polezna-grust--psikholog-1122511708.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество