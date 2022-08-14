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Когда работа может довести до болезни — психолог - РИА Новости Крым, 14.08.2022
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Когда работа может довести до болезни — психолог
Когда работа может довести до болезни — психолог - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Когда работа может довести до болезни — психолог
Длительное отсутствие отпуска может привести к серьезным проблемам со здоровьем, пишет RТ со ссылкой на психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой... РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T19:12
2022-08-14T19:12
психология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Длительное отсутствие отпуска может привести к серьезным проблемам со здоровьем, пишет RТ со ссылкой на психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяну Петухову.По ее словам, длительная работа без полноценного отдыха приводит к повышению уровня тревожности и даже к проблемам пищеварения. Ухудшение самочувствия говорит о необходимости сделать остановку и хорошенько отдохнуть. При этом трудоголики, которые даже во время отпуска остаются на связи и продолжают решать часть производственных задач, полноценной перезагрузки не получают. Таким образом, усталость накапливается, и человек тоже может заболеть.В этой вязи психолог советует соблюдать грамотный баланс между трудом и отдыхом. В противном случае можно получить депрессию.Ранее психолог, основатель и руководитель психологического центра в Москве Сергей Ланг рассказала, как изменить свою жизнь. Эффективным методом работы над собой и формирования правильной самооценки является аффирмация, то есть установка на конкретный результат.
https://crimea.ria.ru/20220226/zachem-pryachutsya-v-depressiyu-i-chem-mozhet-byt-polezna-grust--psikholog-1122511708.html
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психология, общество
Когда работа может довести до болезни — психолог

Психолог Петухова: работая без отпуска, можно заболеть

19:12 14.08.2022
 
© Depositphotos / KzenonРабота механика
Работа механика
© Depositphotos / Kzenon
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Длительное отсутствие отпуска может привести к серьезным проблемам со здоровьем, пишет со ссылкой на психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяну Петухову.
По ее словам, длительная работа без полноценного отдыха приводит к повышению уровня тревожности и даже к проблемам пищеварения. Ухудшение самочувствия говорит о необходимости сделать остановку и хорошенько отдохнуть. При этом трудоголики, которые даже во время отпуска остаются на связи и продолжают решать часть производственных задач, полноценной перезагрузки не получают. Таким образом, усталость накапливается, и человек тоже может заболеть.
В этой вязи психолог советует соблюдать грамотный баланс между трудом и отдыхом. В противном случае можно получить депрессию.
Ранее психолог, основатель и руководитель психологического центра в Москве Сергей Ланг рассказала, как изменить свою жизнь. Эффективным методом работы над собой и формирования правильной самооценки является аффирмация, то есть установка на конкретный результат.
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