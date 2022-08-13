Рейтинг@Mail.ru
Как изменить свою жизнь – советы психолога - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220813/kak-izmenit-svoyu-zhizn--sovety-psikhologa-1124149438.html
Как изменить свою жизнь – советы психолога
Как изменить свою жизнь – советы психолога - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Как изменить свою жизнь – советы психолога
Поведенческая модель в обществе формируется с учетом самооценки и уровня уверенности в себе, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, нужно научиться себя хвалить... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T08:54
2022-08-13T08:54
психология
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/48/1117544835_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_87a4b0fc3ede370c0736acee4eed2e8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Поведенческая модель в обществе формируется с учетом самооценки и уровня уверенности в себе, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, нужно научиться себя хвалить. Такое мнение в комментарии "Радио 1" выразил психолог, основатель и руководитель психологического центра в Москве Сергей Ланг."Все наши проблемы формируются в первую очередь нашим сознанием и мышлением. Когда человек живет по принципу "сейчас не время", "у меня ничего не получится" или "у меня черная полоса" - таким образом, человек пытается оправдать свои неудачи и живет с разрушительным мышлением, которое пагубно влияет на его поведение в социуме. Человек становится неуверенным и сомневающимся в себе", - рассказал Ланг.Эффективным методом работы над собой и формирования правильной самооценки является аффирмация, то есть установка на конкретный результат. Иными словами, это процесс, когда человек ежедневно целенаправленно идет к определенным целям.Неуверенный в себе человек будет изгоем в любом коллективе. По той простой причине, что он боится и старается ни с кем не общаться. Врач считает, что все это идет из детства, когда родители чрезмерно оберегают ребенка и постоянно предостерегают от каких-либо поступков."Соответственно человек вырастает и живет с разрушительным мышлением, и перенастроить себя он не может. Поэтому аффирмация – это, безусловно, полезная практика. Однако в идеале она должна выстраиваться с психологом, который подбирает определенные техники", - отметил Ланг и добавил, что для начала счастливой жизни всегда нужно давать себе внутренние установки.Ранее эксперт Берк научила, как избежать выгорания, по-настоящему отдохнуть в выходные и перестать испытывать тревогу перед новой рабочей неделей.
https://crimea.ria.ru/20210308/Chto-takoe-zhenskoe-schaste-kak-sdelat-schastlivoy-sovremennuyu-zhenschinu-1119331357.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/48/1117544835_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_40d5b4784dc43941297eaefcb1a525af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
психология, здоровье, совет эксперта
Как изменить свою жизнь – советы психолога

Психолог Ланг назвал способ изменить свою жизнь и стать счастливым

08:54 13.08.2022
 
© Depositphotos/IofotoСмех. Архивное фото
Смех. Архивное фото
© Depositphotos/Iofoto
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Поведенческая модель в обществе формируется с учетом самооценки и уровня уверенности в себе, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, нужно научиться себя хвалить. Такое мнение в комментарии "Радио 1" выразил психолог, основатель и руководитель психологического центра в Москве Сергей Ланг.
"Все наши проблемы формируются в первую очередь нашим сознанием и мышлением. Когда человек живет по принципу "сейчас не время", "у меня ничего не получится" или "у меня черная полоса" - таким образом, человек пытается оправдать свои неудачи и живет с разрушительным мышлением, которое пагубно влияет на его поведение в социуме. Человек становится неуверенным и сомневающимся в себе", - рассказал Ланг.
Эффективным методом работы над собой и формирования правильной самооценки является аффирмация, то есть установка на конкретный результат. Иными словами, это процесс, когда человек ежедневно целенаправленно идет к определенным целям.
"Когда человек начинает сам себя хвалить и делает это регулярно, то его поведенческая модель меняется. Человек начинает соответствовать тому, что он сам себе внушает. Многие люди пытаются что-то доказать окружающим, однако мы не должны никому ничего доказывать. В первую очередь, человек должен выстроить конструктивный разговор со своим внутренним я и жить в согласии с собой", - считает психолог.
Неуверенный в себе человек будет изгоем в любом коллективе. По той простой причине, что он боится и старается ни с кем не общаться. Врач считает, что все это идет из детства, когда родители чрезмерно оберегают ребенка и постоянно предостерегают от каких-либо поступков.
"Соответственно человек вырастает и живет с разрушительным мышлением, и перенастроить себя он не может. Поэтому аффирмация – это, безусловно, полезная практика. Однако в идеале она должна выстраиваться с психологом, который подбирает определенные техники", - отметил Ланг и добавил, что для начала счастливой жизни всегда нужно давать себе внутренние установки.
Ранее эксперт Берк научила, как избежать выгорания, по-настоящему отдохнуть в выходные и перестать испытывать тревогу перед новой рабочей неделей.
Объятия
8 марта 2021, 08:42
Что такое женское счастье: как сделать счастливой современную женщину
 
ПсихологияЗдоровьеСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:00Четыре человека ранены после удара ВСУ по рынку в Горловке
09:49Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне
09:21ЧП в Белгородской области: подросток попал в реанимацию из-за боеприпаса
08:54Как изменить свою жизнь – советы психолога
08:32Кардиолог рассказала, что нельзя делать при боли в груди
08:01Автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах
03:27Первый признак истерики: эксперт о решении Латвии по РФ
00:01В Крыму снова жара: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 августа
22:05Главные события и комментарии дня: 12 августа
21:59Соль может снижать давление: неожиданные выводы ученых
21:03Какое опасное заболевание часто протекает в скрытой форме – врач
20:55Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художника
20:45Культ молодости: сколько россиян замечает общественный вклад молодежи
20:23Тайна Фанагории: почему опустел древний город на Тамани
19:57Латвия "поет с листа, написанного Геббельсом" — мнение
19:20Как поменять водительское удостоверение на российское
18:45В Крыму на выходных до +35 градусов и дожди - ФОБОС
18:14Водный запас Крыма: эксперт заявил о небывалых притоках в августе
17:40Агрессивного мужчину с ножом задержали в керченском ТЦ — Росгвардия
Лента новостейМолния