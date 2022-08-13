https://crimea.ria.ru/20220813/kak-izmenit-svoyu-zhizn--sovety-psikhologa-1124149438.html

Как изменить свою жизнь – советы психолога

Как изменить свою жизнь – советы психолога - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Как изменить свою жизнь – советы психолога

Поведенческая модель в обществе формируется с учетом самооценки и уровня уверенности в себе, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, нужно научиться себя хвалить... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T08:54

2022-08-13T08:54

2022-08-13T08:54

психология

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Поведенческая модель в обществе формируется с учетом самооценки и уровня уверенности в себе, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, нужно научиться себя хвалить. Такое мнение в комментарии "Радио 1" выразил психолог, основатель и руководитель психологического центра в Москве Сергей Ланг."Все наши проблемы формируются в первую очередь нашим сознанием и мышлением. Когда человек живет по принципу "сейчас не время", "у меня ничего не получится" или "у меня черная полоса" - таким образом, человек пытается оправдать свои неудачи и живет с разрушительным мышлением, которое пагубно влияет на его поведение в социуме. Человек становится неуверенным и сомневающимся в себе", - рассказал Ланг.Эффективным методом работы над собой и формирования правильной самооценки является аффирмация, то есть установка на конкретный результат. Иными словами, это процесс, когда человек ежедневно целенаправленно идет к определенным целям.Неуверенный в себе человек будет изгоем в любом коллективе. По той простой причине, что он боится и старается ни с кем не общаться. Врач считает, что все это идет из детства, когда родители чрезмерно оберегают ребенка и постоянно предостерегают от каких-либо поступков."Соответственно человек вырастает и живет с разрушительным мышлением, и перенастроить себя он не может. Поэтому аффирмация – это, безусловно, полезная практика. Однако в идеале она должна выстраиваться с психологом, который подбирает определенные техники", - отметил Ланг и добавил, что для начала счастливой жизни всегда нужно давать себе внутренние установки.Ранее эксперт Берк научила, как избежать выгорания, по-настоящему отдохнуть в выходные и перестать испытывать тревогу перед новой рабочей неделей.

https://crimea.ria.ru/20210308/Chto-takoe-zhenskoe-schaste-kak-sdelat-schastlivoy-sovremennuyu-zhenschinu-1119331357.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, здоровье, совет эксперта