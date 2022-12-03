https://crimea.ria.ru/20221203/krymskie-oteli-vzyali-tri-priza-v-natsionalnoy-premii-1125662022.html
Крымские отели взяли три приза в Национальной премии
Крымские отели взяли три приза в Национальной премии - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Крымские отели взяли три приза в Национальной премии
Крымские взяли призовые места в трех номинациях по версии Национальной гостиничной премии. Об этом сообщил министр курортов РК Вадим Волченко. РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T11:03
2022-12-03T11:03
2022-12-03T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Крымские взяли призовые места в трех номинациях по версии Национальной гостиничной премии. Об этом сообщил министр курортов РК Вадим Волченко.За год на конкурс было подано более 400 заявок из 35 регионов России. В финал Премии-2022 вышли 159 номинантов."Поздравляем крымские отели с заслуженной почетной наградой. Крымскому гостеприимству есть, что показать, отельная инфраструктура постоянно развивается, совершенствуется и не уступает лучшим образцам качества в этой сфере", - прокомментировал Волченко.Национальная гостиничная премия была основана в 2019 году с целью выделить лучших представителей гостиничного бизнеса России и рассказать о них широкой аудитории. Организатором премии при поддержке Минэкономразвития РФ выступает Российская гостиничная ассоциация - некоммерческая организация, основанная в 1997 году, объединяющая более 600 средств размещения.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Крыму выделят 1,5 млрд рублей на поддержку туристических предприятий.
https://crimea.ria.ru/20221201/prazdnovat-budem-po-semeynomu-novyy-god-v-krymu-kak-doma-1125625093.html
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туризм в крыму, крым, общество
Крымские отели взяли три приза в Национальной премии
Три крымских отеля стали лучшими по версии Национальной гостиничной премии
11:03 03.12.2022 (обновлено: 12:11 03.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Крымские взяли призовые места в трех номинациях по версии Национальной гостиничной премии. Об этом сообщил министр курортов РК Вадим Волченко.
За год на конкурс было подано более 400 заявок из 35 регионов России. В финал Премии-2022 вышли 159 номинантов.
Престижные премии взяли отель Palmira Palace Resort & SPA как "Лучший курортный отель", в номинации "Лучший семейный отель" победил отель More Spa & Resort, а "Лучшим отелем категории "пять звезд"" стал Крымский Бриз Hotel & Villas.
"Поздравляем крымские отели с заслуженной почетной наградой. Крымскому гостеприимству есть, что показать, отельная инфраструктура постоянно развивается, совершенствуется и не уступает лучшим образцам качества в этой сфере", - прокомментировал Волченко.
Национальная гостиничная премия была основана в 2019 году с целью выделить лучших представителей гостиничного бизнеса России и рассказать о них широкой аудитории. Организатором премии при поддержке Минэкономразвития РФ выступает Российская гостиничная ассоциация - некоммерческая организация, основанная в 1997 году, объединяющая более 600 средств размещения.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Крыму выделят 1,5 млрд рублей на поддержку туристических предприятий.