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Отельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощи

Отельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощи - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Отельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощи

Денежная выплата в размере двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника позволит сохранить рабочие места, а также существенно упростит... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T14:36

2022-12-29T14:36

2022-12-29T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Денежная выплата в размере двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника позволит сохранить рабочие места, а также существенно упростит коммерческую деятельность отелей, ресторанов и других занятых в туристической отрасли предприятий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали представители крымского бизнеса.Более 1,7 млрд рублей на поддержку связанных с туризмом отраслей Крым получил из резервного фонд правительства РФ. Данная мера направлена на сохранение около 50 тысяч рабочих мест в период межсезонья. Претендовать на ее получение могли предприятия и частные предприниматели из особо пострадавших отраслей."Выплаты из расчета двух МРОТ на каждого сотрудника получили 1747 предприятий и индивидуальных предпринимателей", – сообщи глава Крыма Сергей Аксенов в четверг 29 декабря.Региональный руководитель гостиничной управляющей компании Екатерина Мильчинская высоко оценила данную меру поддержки и назвала ее "очень своевременной в существующих условиях".По словам ресторатора Сергея Лабутина, выделенные меры поддержки крайне важны для предприятий общепита."Год назад мы брали кредиты по льготной ставке и как раз в январе наступает срок погашения займов. Сейчас, когда излишних доходов нет, выплата значительно упростит коммерческую деятельность предприятия в этот период", – заверил Лабутин.В свою очередь министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заверил, что министерство совместно с руководством региона и правительством РФ продолжит работу по созданию максимально комфортных условий для работы туристической и смежных сфер в Крыму.Ранее министр курортов и туризма Вадим Волченко сообщил, что с начала года в Крыму отдохнули около 6,3 миллионов гостей. В сравнении с прошлым годом падение составило около 25-30%.Чтобы привлечь гостей на полуостров в период новогодних каникул, представители туристической отрасли объединились и приняли решение запустить единую кампанию "Новый год в Крыму – как дома!". К акции подключились отели, санатории, туристические объекты, музеи, и даже звезды кино и эстрады.Читайте также:Кот Мостик рассказал, где можно провести праздники в КрымуКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиЭко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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туризм в крыму, экономика, крым, общество, мнения