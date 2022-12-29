Рейтинг@Mail.ru
Отельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощи - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20221229/otelery-i-restoratory-kryma-dali-otsenku-poluchennoy-gospomoschi-1126194323.html
Отельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощи
Отельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощи - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Отельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощи
Денежная выплата в размере двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника позволит сохранить рабочие места, а также существенно упростит... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T14:36
2022-12-29T14:39
эксклюзивы риа новости крым
туризм в крыму
экономика
крым
общество
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0a/1121981485_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1f759bd543da1f99a5c3946ab62f8e37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Денежная выплата в размере двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника позволит сохранить рабочие места, а также существенно упростит коммерческую деятельность отелей, ресторанов и других занятых в туристической отрасли предприятий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали представители крымского бизнеса.Более 1,7 млрд рублей на поддержку связанных с туризмом отраслей Крым получил из резервного фонд правительства РФ. Данная мера направлена на сохранение около 50 тысяч рабочих мест в период межсезонья. Претендовать на ее получение могли предприятия и частные предприниматели из особо пострадавших отраслей."Выплаты из расчета двух МРОТ на каждого сотрудника получили 1747 предприятий и индивидуальных предпринимателей", – сообщи глава Крыма Сергей Аксенов в четверг 29 декабря.Региональный руководитель гостиничной управляющей компании Екатерина Мильчинская высоко оценила данную меру поддержки и назвала ее "очень своевременной в существующих условиях".По словам ресторатора Сергея Лабутина, выделенные меры поддержки крайне важны для предприятий общепита."Год назад мы брали кредиты по льготной ставке и как раз в январе наступает срок погашения займов. Сейчас, когда излишних доходов нет, выплата значительно упростит коммерческую деятельность предприятия в этот период", – заверил Лабутин.В свою очередь министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заверил, что министерство совместно с руководством региона и правительством РФ продолжит работу по созданию максимально комфортных условий для работы туристической и смежных сфер в Крыму.Ранее министр курортов и туризма Вадим Волченко сообщил, что с начала года в Крыму отдохнули около 6,3 миллионов гостей. В сравнении с прошлым годом падение составило около 25-30%.Чтобы привлечь гостей на полуостров в период новогодних каникул, представители туристической отрасли объединились и приняли решение запустить единую кампанию "Новый год в Крыму – как дома!". К акции подключились отели, санатории, туристические объекты, музеи, и даже звезды кино и эстрады.Читайте также:Кот Мостик рассказал, где можно провести праздники в КрымуКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиЭко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе
https://crimea.ria.ru/20221215/itogi-vysokogo-turisticheskogo-sezona-2022-podveli-v-krymu-1125909803.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0a/1121981485_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5c2149b8b602d19dd6de2165887fa8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм в крыму, экономика, крым, общество, мнения
Отельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощи

Сохранит штат и возможность работать: турбизнес Крыма оценил эффект от полученной помощи

14:36 29.12.2022 (обновлено: 14:39 29.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗима на набережной Алушты
Зима на набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Денежная выплата в размере двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника позволит сохранить рабочие места, а также существенно упростит коммерческую деятельность отелей, ресторанов и других занятых в туристической отрасли предприятий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали представители крымского бизнеса.
Более 1,7 млрд рублей на поддержку связанных с туризмом отраслей Крым получил из резервного фонд правительства РФ. Данная мера направлена на сохранение около 50 тысяч рабочих мест в период межсезонья. Претендовать на ее получение могли предприятия и частные предприниматели из особо пострадавших отраслей.
"Выплаты из расчета двух МРОТ на каждого сотрудника получили 1747 предприятий и индивидуальных предпринимателей", – сообщи глава Крыма Сергей Аксенов в четверг 29 декабря.
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 14:57Туризм
Итоги туристического сезона-2022 подвели в Крыму
Региональный руководитель гостиничной управляющей компании Екатерина Мильчинская высоко оценила данную меру поддержки и назвала ее "очень своевременной в существующих условиях".
"Крайне сложно делать прогнозы на 2023 год по причинам короткого плеча бронирования, которое стало уже тенденцией этого года и будет трендом следующего", – отметила Екатерина Мильчинская. Полученная выплата поддержит отели в период двух ближайших месяцев, добавила она.
По словам ресторатора Сергея Лабутина, выделенные меры поддержки крайне важны для предприятий общепита.
"Год назад мы брали кредиты по льготной ставке и как раз в январе наступает срок погашения займов. Сейчас, когда излишних доходов нет, выплата значительно упростит коммерческую деятельность предприятия в этот период", – заверил Лабутин.
В свою очередь министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заверил, что министерство совместно с руководством региона и правительством РФ продолжит работу по созданию максимально комфортных условий для работы туристической и смежных сфер в Крыму.
"Понимаем, что курортный сезон в Крыму выдался непростым, но наш турбизнес справился и отработал этот год достойно и на уровне, поэтому верим, что в новом году, все будут работать не меньшим результатом для того, чтобы наши гости и крымчане комфортно отдыхали в Крыму круглый год", – сказал Волченко.
Ранее министр курортов и туризма Вадим Волченко сообщил, что с начала года в Крыму отдохнули около 6,3 миллионов гостей. В сравнении с прошлым годом падение составило около 25-30%.
Чтобы привлечь гостей на полуостров в период новогодних каникул, представители туристической отрасли объединились и приняли решение запустить единую кампанию "Новый год в Крыму – как дома!". К акции подключились отели, санатории, туристические объекты, музеи, и даже звезды кино и эстрады.
Читайте также:
Кот Мостик рассказал, где можно провести праздники в Крыму
Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздники
Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымТуризм в КрымуЭкономикаКрымОбществоМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12В Крыму стали производить больше вин, муки и яиц
15:20Украинская ракета упала на территорию Белоруссии - СМИ
15:00Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабиса
14:49Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны
14:36Отельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощи
14:34Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
14:26Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета
14:10Энергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики
14:06Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы
13:45Удары российских войск и уничтожение диверсантов: хроника СВО
13:15Полкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонии
13:00Как Севастополь отметит Новый год
12:55Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"
12:20Власти Украины устроили психологическую атаку на крымчан – МИД РФ
12:07Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпиона
12:00Захарова обвинила Киев в цинизме по отношению к крымским татарам
11:59Зеленского призвали прекратить гонения на УПЦ
11:45Новые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотники
11:23Взрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах Украины
11:04В России продлили льготную ипотеку
Лента новостейМолния