Отельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощи
Сохранит штат и возможность работать: турбизнес Крыма оценил эффект от полученной помощи
14:36 29.12.2022 (обновлено: 14:39 29.12.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗима на набережной Алушты
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Денежная выплата в размере двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника позволит сохранить рабочие места, а также существенно упростит коммерческую деятельность отелей, ресторанов и других занятых в туристической отрасли предприятий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали представители крымского бизнеса.
Более 1,7 млрд рублей на поддержку связанных с туризмом отраслей Крым получил из резервного фонд правительства РФ. Данная мера направлена на сохранение около 50 тысяч рабочих мест в период межсезонья. Претендовать на ее получение могли предприятия и частные предприниматели из особо пострадавших отраслей.
"Выплаты из расчета двух МРОТ на каждого сотрудника получили 1747 предприятий и индивидуальных предпринимателей", – сообщи глава Крыма Сергей Аксенов в четверг 29 декабря.
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Региональный руководитель гостиничной управляющей компании Екатерина Мильчинская высоко оценила данную меру поддержки и назвала ее "очень своевременной в существующих условиях".
"Крайне сложно делать прогнозы на 2023 год по причинам короткого плеча бронирования, которое стало уже тенденцией этого года и будет трендом следующего", – отметила Екатерина Мильчинская. Полученная выплата поддержит отели в период двух ближайших месяцев, добавила она.
По словам ресторатора Сергея Лабутина, выделенные меры поддержки крайне важны для предприятий общепита.
"Год назад мы брали кредиты по льготной ставке и как раз в январе наступает срок погашения займов. Сейчас, когда излишних доходов нет, выплата значительно упростит коммерческую деятельность предприятия в этот период", – заверил Лабутин.
В свою очередь министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заверил, что министерство совместно с руководством региона и правительством РФ продолжит работу по созданию максимально комфортных условий для работы туристической и смежных сфер в Крыму.
"Понимаем, что курортный сезон в Крыму выдался непростым, но наш турбизнес справился и отработал этот год достойно и на уровне, поэтому верим, что в новом году, все будут работать не меньшим результатом для того, чтобы наши гости и крымчане комфортно отдыхали в Крыму круглый год", – сказал Волченко.
Ранее министр курортов и туризма Вадим Волченко сообщил, что с начала года в Крыму отдохнули около 6,3 миллионов гостей. В сравнении с прошлым годом падение составило около 25-30%.
Чтобы привлечь гостей на полуостров в период новогодних каникул, представители туристической отрасли объединились и приняли решение запустить единую кампанию "Новый год в Крыму – как дома!". К акции подключились отели, санатории, туристические объекты, музеи, и даже звезды кино и эстрады.
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