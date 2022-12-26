https://crimea.ria.ru/20221226/kot-mostik-rasskazal-gde-mozhno-provesti-prazdniki-v-krymu-1126145144.html

Кот Мостик рассказал, где можно провести праздники в Крыму

Кот Мостик рассказал, где можно провести праздники в Крыму - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Кот Мостик рассказал, где можно провести праздники в Крыму

Несмотря на холодную и ветреную погоду отдыхать в Крыму можно не только на набережных возле гостиниц. Кот Мостик в интервью "Крымскому журналу" раскрыл список... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T19:19

2022-12-26T19:19

2022-12-26T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Несмотря на холодную и ветреную погоду отдыхать в Крыму можно не только на набережных возле гостиниц. Кот Мостик в интервью "Крымскому журналу" раскрыл список незабываемых мест, особенно прекрасных в зимнее время года.Реликтовые рощиПервым кот Мостик назвал можжевеловые рощи, которых в Крыму на самом деле не так много. Он напомнил, что можжевельники — это краснокнижные растения и призвал бережно к ним относиться и отказаться от сувениров из реликтовой древесины.Некоторые экземпляры в этих местах, как указал Мостик, растут уже больше 700 лет.Крафтовые сыроварниВторым любопытным местом для зимних экскурсий были названы крымские сыроварни. Хвостатый журналист рассказал, что на полуострове производят много сортов крафтового сыра: и пармезан, и брынзу, и твердый сыр бри.Он предложил не выделять какую-либо из найденных сыроварен, а обязательно посетить все. Найти их просто — часто приглашения и рекламу размещают вдоль трасс, поделился кот.Туда, где показывают "рыбов"Самым интересным местом для кота оказался аквариум с рыбами. Но не обычный, а особенный. Большой Севастопольский аквариум, где собраны рыбы со всего света.Он добавил, что это место особенное для него, так как там "время замирает, и уходить оттуда не хочется".Читайте также на РИА Новости Крым:Такие же рыжие и пушистые: кот Мостик побывал в персиковом садуДля кота Мостика приготовили настоящую крымскую болгарскую окрошкуКот Мостик стал экспертом в производстве крымских устриц

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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