Такие же рыжие и пушистые: кот Мостик побывал в персиковом саду

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым, кот Мостик. Павия, брюньон, нектарин… Из этих слов вы знаете, очевидно, только последнее. А между тем, все это – персики. Я облазил крымский персиковый сад, все деревья, всё разузнал и расскажу теперь вам об этом пушистом фрукте.В чем секрет валерьянки: ветеринар дал советы хозяевам кошек>>Итак, пора созревания и сбора персиков на российском юге – с июня и по конец сентября, то есть почти все лето: разные сорта спеют в разные сроки, поэтому надоесть персики не успевают: розовые и желтые ка мёд, почти белые, маленькие, огромные, с голову новорожденного, с твердой мякотью и такие, которые текут в руках соком…А вы знаете, кстати, что некоторые ученые считают, что Адама Ева кормила не твёрдым яблоком, а сладким нежным персиком?Лучше разобраться с персиками нам помог агроном Сергей Колпащиков.Ну а что такое нектарин? Это никакой не гибрид сливы и персика, а самый что ни на есть персик, только лысый.А еще есть необычные персики, формой напоминающие летающие тарелки или эритроциты – инжирные. Почему же он так называется, если совсем не похож на инжир?"Родина инжирного персика Китай и средняя Азия. Там они маленькие и дикие. И форма у них похожа на инжир. Это уже селекционным путем их сделали большими, красивыми и вкусными. А маленькая косточка — это особенность сорта", – пришел на помощь любопытному Мостику агроном.Для кота Мостика приготовили настоящую крымскую болгарскую окрошку>>Все эти персики прекрасно растут в Крыму, в долинах горных рек Бахчисарайского района, на шиферных почвах, огражденные горами от северных зимних ветров. Еще сады хана Гирея много столетий назад славились своими румяными сочными плодами. С той поры селекционеры, в том числе и ученые расположенного в Крыму Никитского ботанического сада, изобрели множество сортов – на любой вкус и для разных целей: и на консервацию, и на сушку, и для выращивания в холодный районах России.Кстати, некоторые не любят персики, потому что после их пушка чешется лицо и руки. Избежать этой напасти поможет вода: проще всего персик помыть хорошенько, потереть под струей, тогда вместе с бактериями смоются и ворсинки. А еще щеки не чешутся у тех, кто не боится солнышка."Кожа не чешется только у тех, кто загорел", - убеждает нас Сергей. А он-то в этом специалист! В саду под его кураторством с каждого дерева снимают до ста килограммов плодов.Но для того, чтобы урожай был таким богатым, нужно немало потрудиться: выбрать хорошую почву, привить саженцы, не дать ветрам и заморозкам весной сбить цветы с деревьев, по науке поливать и подкармливать, лечить. И правильно собрать плоды: персик не должен быть мокрым от росы, чтоб хорошо сохранился в дороге.Кстати, самые спелые персики можно поесть только в тех местах, где они растут, потому что в северные края их отправляют слегка недозрелыми, кондицию плоды набирают уже в дороге – в ящиках, бережно переложенные мягким материалом, чтобы неженки не помялись в дороге.Кот Мостик стал экспертом в производстве крымских устриц>>Но тем, кто придерживается здорового образа жизни – как бы ни хотелось! – есть эти фрукты килограммами нельзя: в них много сахара – до 15 процентов. Два персика в сутки – норма.Но как вкусно: и в компоте, и в пироге, и в виде джема, и с творогом, и даже как соус к мясу. А как здорово снежной зимой открыть баночку консервированного ароматного персика и вспомнить крымское жгучее лето!
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым, кот Мостик. Павия, брюньон, нектарин… Из этих слов вы знаете, очевидно, только последнее. А между тем, все это – персики. Я облазил крымский персиковый сад, все деревья, всё разузнал и расскажу теперь вам об этом пушистом фрукте.
Итак, пора созревания и сбора персиков на российском юге – с июня и по конец сентября, то есть почти все лето: разные сорта спеют в разные сроки, поэтому надоесть персики не успевают: розовые и желтые ка мёд, почти белые, маленькие, огромные, с голову новорожденного, с твердой мякотью и такие, которые текут в руках соком…
А вы знаете, кстати, что некоторые ученые считают, что Адама Ева кормила не твёрдым яблоком, а сладким нежным персиком?
Лучше разобраться с персиками нам помог агроном Сергей Колпащиков.
"У персиков если косточка отделяется от мякоти — это персик. А если не отделяется это — павия. У нектаринов если отделяется — это нектарин, а если нет, это — бруньон".
Ну а что такое нектарин? Это никакой не гибрид сливы и персика, а самый что ни на есть персик, только лысый.
А еще есть необычные персики, формой напоминающие летающие тарелки или эритроциты – инжирные. Почему же он так называется, если совсем не похож на инжир?
"Родина инжирного персика Китай и средняя Азия. Там они маленькие и дикие. И форма у них похожа на инжир. Это уже селекционным путем их сделали большими, красивыми и вкусными. А маленькая косточка — это особенность сорта", – пришел на помощь любопытному Мостику агроном.
Все эти персики прекрасно растут в Крыму, в долинах горных рек Бахчисарайского района, на шиферных почвах, огражденные горами от северных зимних ветров. Еще сады хана Гирея много столетий назад славились своими румяными сочными плодами. С той поры селекционеры, в том числе и ученые расположенного в Крыму Никитского ботанического сада, изобрели множество сортов – на любой вкус и для разных целей: и на консервацию, и на сушку, и для выращивания в холодный районах России.
Кстати, некоторые не любят персики, потому что после их пушка чешется лицо и руки. Избежать этой напасти поможет вода: проще всего персик помыть хорошенько, потереть под струей, тогда вместе с бактериями смоются и ворсинки. А еще щеки не чешутся у тех, кто не боится солнышка.
"Кожа не чешется только у тех, кто загорел", - убеждает нас Сергей. А он-то в этом специалист! В саду под его кураторством с каждого дерева снимают до ста килограммов плодов.
Но для того, чтобы урожай был таким богатым, нужно немало потрудиться: выбрать хорошую почву, привить саженцы, не дать ветрам и заморозкам весной сбить цветы с деревьев, по науке поливать и подкармливать, лечить. И правильно собрать плоды: персик не должен быть мокрым от росы, чтоб хорошо сохранился в дороге.
Кстати, самые спелые персики можно поесть только в тех местах, где они растут, потому что в северные края их отправляют слегка недозрелыми, кондицию плоды набирают уже в дороге – в ящиках, бережно переложенные мягким материалом, чтобы неженки не помялись в дороге.
Но тем, кто придерживается здорового образа жизни – как бы ни хотелось! – есть эти фрукты килограммами нельзя: в них много сахара – до 15 процентов. Два персика в сутки – норма.
Но как вкусно: и в компоте, и в пироге, и в виде джема, и с творогом, и даже как соус к мясу. А как здорово снежной зимой открыть баночку консервированного ароматного персика и вспомнить крымское жгучее лето!
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