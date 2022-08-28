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Такие же рыжие и пушистые: кот Мостик побывал в персиковом саду - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Кот Мостик
Новости от кота Мостика
https://crimea.ria.ru/20220828/takie-zhe-ryzhie-i-pushistye-kot-mostik-pobyval-v-persikovom-sadu-1124306169.html
Такие же рыжие и пушистые: кот Мостик побывал в персиковом саду
Такие же рыжие и пушистые: кот Мостик побывал в персиковом саду - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Такие же рыжие и пушистые: кот Мостик побывал в персиковом саду
Павия, брюньон, нектарин… Из этих слов вы знаете, очевидно, только последнее. А между тем, все это – персики. Я облазил крымский персиковый сад, все деревья,... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T20:01
2022-08-28T20:01
новости от кота мостика
сельское хозяйство
общество
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым, кот Мостик. Павия, брюньон, нектарин… Из этих слов вы знаете, очевидно, только последнее. А между тем, все это – персики. Я облазил крымский персиковый сад, все деревья, всё разузнал и расскажу теперь вам об этом пушистом фрукте.В чем секрет валерьянки: ветеринар дал советы хозяевам кошек&gt;&gt;Итак, пора созревания и сбора персиков на российском юге – с июня и по конец сентября, то есть почти все лето: разные сорта спеют в разные сроки, поэтому надоесть персики не успевают: розовые и желтые ка мёд, почти белые, маленькие, огромные, с голову новорожденного, с твердой мякотью и такие, которые текут в руках соком…А вы знаете, кстати, что некоторые ученые считают, что Адама Ева кормила не твёрдым яблоком, а сладким нежным персиком?Лучше разобраться с персиками нам помог агроном Сергей Колпащиков.Ну а что такое нектарин? Это никакой не гибрид сливы и персика, а самый что ни на есть персик, только лысый.А еще есть необычные персики, формой напоминающие летающие тарелки или эритроциты – инжирные. Почему же он так называется, если совсем не похож на инжир?"Родина инжирного персика Китай и средняя Азия. Там они маленькие и дикие. И форма у них похожа на инжир. Это уже селекционным путем их сделали большими, красивыми и вкусными. А маленькая косточка — это особенность сорта", – пришел на помощь любопытному Мостику агроном.Для кота Мостика приготовили настоящую крымскую болгарскую окрошку&gt;&gt;Все эти персики прекрасно растут в Крыму, в долинах горных рек Бахчисарайского района, на шиферных почвах, огражденные горами от северных зимних ветров. Еще сады хана Гирея много столетий назад славились своими румяными сочными плодами. С той поры селекционеры, в том числе и ученые расположенного в Крыму Никитского ботанического сада, изобрели множество сортов – на любой вкус и для разных целей: и на консервацию, и на сушку, и для выращивания в холодный районах России.Кстати, некоторые не любят персики, потому что после их пушка чешется лицо и руки. Избежать этой напасти поможет вода: проще всего персик помыть хорошенько, потереть под струей, тогда вместе с бактериями смоются и ворсинки. А еще щеки не чешутся у тех, кто не боится солнышка."Кожа не чешется только у тех, кто загорел", - убеждает нас Сергей. А он-то в этом специалист! В саду под его кураторством с каждого дерева снимают до ста килограммов плодов.Но для того, чтобы урожай был таким богатым, нужно немало потрудиться: выбрать хорошую почву, привить саженцы, не дать ветрам и заморозкам весной сбить цветы с деревьев, по науке поливать и подкармливать, лечить. И правильно собрать плоды: персик не должен быть мокрым от росы, чтоб хорошо сохранился в дороге.Кстати, самые спелые персики можно поесть только в тех местах, где они растут, потому что в северные края их отправляют слегка недозрелыми, кондицию плоды набирают уже в дороге – в ящиках, бережно переложенные мягким материалом, чтобы неженки не помялись в дороге.Кот Мостик стал экспертом в производстве крымских устриц&gt;&gt;Но тем, кто придерживается здорового образа жизни – как бы ни хотелось! – есть эти фрукты килограммами нельзя: в них много сахара – до 15 процентов. Два персика в сутки – норма.Но как вкусно: и в компоте, и в пироге, и в виде джема, и с творогом, и даже как соус к мясу. А как здорово снежной зимой открыть баночку консервированного ароматного персика и вспомнить крымское жгучее лето!
https://crimea.ria.ru/20220530/krym-vezet-yaltinskiy-luk-persik-syr-i-maslo-na-festival-vkusy-rossii-1123386545.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сельское хозяйство, общество, туризм в крыму
Такие же рыжие и пушистые: кот Мостик побывал в персиковом саду

Почему персики из Крыма отправляют на материк недозрелыми – кот Мостик узнал правду

20:01 28.08.2022
 
© Дмитрий МакеевКот Мостик в персиковом саду
Кот Мостик в персиковом саду
© Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым, кот Мостик. Павия, брюньон, нектарин… Из этих слов вы знаете, очевидно, только последнее. А между тем, все это – персики. Я облазил крымский персиковый сад, все деревья, всё разузнал и расскажу теперь вам об этом пушистом фрукте.
В чем секрет валерьянки: ветеринар дал советы хозяевам кошек>>
Итак, пора созревания и сбора персиков на российском юге – с июня и по конец сентября, то есть почти все лето: разные сорта спеют в разные сроки, поэтому надоесть персики не успевают: розовые и желтые ка мёд, почти белые, маленькие, огромные, с голову новорожденного, с твердой мякотью и такие, которые текут в руках соком…
А вы знаете, кстати, что некоторые ученые считают, что Адама Ева кормила не твёрдым яблоком, а сладким нежным персиком?
Лучше разобраться с персиками нам помог агроном Сергей Колпащиков.
"У персиков если косточка отделяется от мякоти — это персик. А если не отделяется это — павия. У нектаринов если отделяется — это нектарин, а если нет, это — бруньон".
Ну а что такое нектарин? Это никакой не гибрид сливы и персика, а самый что ни на есть персик, только лысый.
А еще есть необычные персики, формой напоминающие летающие тарелки или эритроциты – инжирные. Почему же он так называется, если совсем не похож на инжир?
"Родина инжирного персика Китай и средняя Азия. Там они маленькие и дикие. И форма у них похожа на инжир. Это уже селекционным путем их сделали большими, красивыми и вкусными. А маленькая косточка — это особенность сорта", – пришел на помощь любопытному Мостику агроном.
Для кота Мостика приготовили настоящую крымскую болгарскую окрошку>>
Все эти персики прекрасно растут в Крыму, в долинах горных рек Бахчисарайского района, на шиферных почвах, огражденные горами от северных зимних ветров. Еще сады хана Гирея много столетий назад славились своими румяными сочными плодами. С той поры селекционеры, в том числе и ученые расположенного в Крыму Никитского ботанического сада, изобрели множество сортов – на любой вкус и для разных целей: и на консервацию, и на сушку, и для выращивания в холодный районах России.
Кстати, некоторые не любят персики, потому что после их пушка чешется лицо и руки. Избежать этой напасти поможет вода: проще всего персик помыть хорошенько, потереть под струей, тогда вместе с бактериями смоются и ворсинки. А еще щеки не чешутся у тех, кто не боится солнышка.
© Дмитрий Макеев

Кот Мостик собирает урожай персиков.

Кот Мостик собирает урожай персиков
1 из 4

Кот Мостик собирает урожай персиков.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Персики в саду ждут своих едоков.

Персики в саду
2 из 4

Персики в саду ждут своих едоков.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

С одного дерева можно собрать до ста килограммов плодов

Кот Моста собирает урожай персиков
3 из 4

С одного дерева можно собрать до ста килограммов плодов

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевИнжирный персик родом из Азии
Инжирный персик родом из Азии
4 из 4
Инжирный персик родом из Азии
© Дмитрий Макеев
1 из 4

Кот Мостик собирает урожай персиков.

© Дмитрий Макеев
2 из 4

Персики в саду ждут своих едоков.

© Дмитрий Макеев
3 из 4

С одного дерева можно собрать до ста килограммов плодов

© Дмитрий Макеев
4 из 4
Инжирный персик родом из Азии
© Дмитрий Макеев
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"Кожа не чешется только у тех, кто загорел", - убеждает нас Сергей. А он-то в этом специалист! В саду под его кураторством с каждого дерева снимают до ста килограммов плодов.
Но для того, чтобы урожай был таким богатым, нужно немало потрудиться: выбрать хорошую почву, привить саженцы, не дать ветрам и заморозкам весной сбить цветы с деревьев, по науке поливать и подкармливать, лечить. И правильно собрать плоды: персик не должен быть мокрым от росы, чтоб хорошо сохранился в дороге.
Кстати, самые спелые персики можно поесть только в тех местах, где они растут, потому что в северные края их отправляют слегка недозрелыми, кондицию плоды набирают уже в дороге – в ящиках, бережно переложенные мягким материалом, чтобы неженки не помялись в дороге.
Кот Мостик стал экспертом в производстве крымских устриц>>
Но тем, кто придерживается здорового образа жизни – как бы ни хотелось! – есть эти фрукты килограммами нельзя: в них много сахара – до 15 процентов. Два персика в сутки – норма.
Но как вкусно: и в компоте, и в пироге, и в виде джема, и с творогом, и даже как соус к мясу. А как здорово снежной зимой открыть баночку консервированного ароматного персика и вспомнить крымское жгучее лето!
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