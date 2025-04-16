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В Бахчисарайском районе увековечили память освободителей города - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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В Бахчисарайском районе увековечили память освободителей города
В Бахчисарайском районе увековечили память освободителей города - РИА Новости Крым, 16.04.2025
В Бахчисарайском районе увековечили память освободителей города
В Бахчисарайском районе Крыма увековечили память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает пресс-служа госсовета Крыма, памятный знак РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T11:26
2025-04-16T11:26
крым
бахчисарайский район
патриотическое воспитание
памятники
памятники крыма
80 лет победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма увековечили память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает пресс-служа госсовета Крыма, памятный знак открыт в селе Плодовое.Торжественную церемонию приурочили к 81-й годовщине освобождения Бахчисарая и Бахчисарайского района от немецко-фашистских захватчиков.Как уточняет пресс-служба районной администрации, мемориал открыт по инициативе местных жителей, которую поддержали крымские парламентарии. На граните нового мемориала высечено: "Здесь, в районе бывшей деревни Азек (ныне село Плодовое) 1 ноября 1941 года героически погибли в неравном бою с немецкими оккупантами моряки 2-го батальона и двух рот 1-го батальона 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Вечная слава и память героям".В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тысяч солдат с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Бахчисарай был освобожден 14 апреля 1944 года, на 1115 день Великой Отечественной войны. Советские войска и силы флота в ходе Крымской операции потеряли около 18 тысяч человек, еще 67 тысяч получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский "Парус": когда завершат ремонт памятника Героям ЭльтигенаВ Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения АлуштыВ Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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крым, бахчисарайский район, патриотическое воспитание, памятники, памятники крыма, 80 лет победы, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, память, новости крыма
В Бахчисарайском районе увековечили память освободителей города

В Бахчисарайском районе Крыма появился новый мемориал героям Великой Отечественной войны

11:26 16.04.2025
 
© Государственный Совет Республики КрымПамятный знак морякам 1-го и 2-го батальонов 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота открыли в сквере Героев Крыма в селе Плодовое Бахчисарайского района
Памятный знак морякам 1-го и 2-го батальонов 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота открыли в сквере Героев Крыма в селе Плодовое Бахчисарайского района
© Государственный Совет Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма увековечили память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает пресс-служа госсовета Крыма, памятный знак открыт в селе Плодовое.
"Памятный знак морякам 1-го и 2-го батальонов 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота открыт в сквере Героев Крыма в селе Плодовое Бахчисарайского района", - сказано в сообщении.
Торжественную церемонию приурочили к 81-й годовщине освобождения Бахчисарая и Бахчисарайского района от немецко-фашистских захватчиков.
© Государственный Совет Республики КрымПамятный знак морякам 1-го и 2-го батальонов 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота открыли в сквере Героев Крыма в селе Плодовое Бахчисарайского района
Памятный знак морякам 1-го и 2-го батальонов 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота открыли в сквере Героев Крыма в селе Плодовое Бахчисарайского района
© Государственный Совет Республики Крым
Памятный знак морякам 1-го и 2-го батальонов 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота открыли в сквере Героев Крыма в селе Плодовое Бахчисарайского района
Как уточняет пресс-служба районной администрации, мемориал открыт по инициативе местных жителей, которую поддержали крымские парламентарии.
На граните нового мемориала высечено: "Здесь, в районе бывшей деревни Азек (ныне село Плодовое) 1 ноября 1941 года героически погибли в неравном бою с немецкими оккупантами моряки 2-го батальона и двух рот 1-го батальона 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Вечная слава и память героям".
В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тысяч солдат с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Бахчисарай был освобожден 14 апреля 1944 года, на 1115 день Великой Отечественной войны. Советские войска и силы флота в ходе Крымской операции потеряли около 18 тысяч человек, еще 67 тысяч получили ранения.
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