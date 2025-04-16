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В Бахчисарайском районе увековечили память освободителей города

В Бахчисарайском районе увековечили память освободителей города - РИА Новости Крым, 16.04.2025

В Бахчисарайском районе увековечили память освободителей города

В Бахчисарайском районе Крыма увековечили память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает пресс-служа госсовета Крыма, памятный знак РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T11:26

2025-04-16T11:26

2025-04-16T11:26

крым

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма увековечили память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает пресс-служа госсовета Крыма, памятный знак открыт в селе Плодовое.Торжественную церемонию приурочили к 81-й годовщине освобождения Бахчисарая и Бахчисарайского района от немецко-фашистских захватчиков.Как уточняет пресс-служба районной администрации, мемориал открыт по инициативе местных жителей, которую поддержали крымские парламентарии. На граните нового мемориала высечено: "Здесь, в районе бывшей деревни Азек (ныне село Плодовое) 1 ноября 1941 года героически погибли в неравном бою с немецкими оккупантами моряки 2-го батальона и двух рот 1-го батальона 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Вечная слава и память героям".В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тысяч солдат с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Бахчисарай был освобожден 14 апреля 1944 года, на 1115 день Великой Отечественной войны. Советские войска и силы флота в ходе Крымской операции потеряли около 18 тысяч человек, еще 67 тысяч получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский "Парус": когда завершат ремонт памятника Героям ЭльтигенаВ Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения АлуштыВ Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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