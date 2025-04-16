https://crimea.ria.ru/20250416/turisticheskiy-sezon-v-krymu-uzhe-startoval-deputat-gosdumy-1145720352.html

В Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 году

В Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 16.04.2025

В Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 году

Курортный сезон в Крыму стартовал раньше срока, об этом свидетельствует высокий уровень бронирования объектов на полуострове. Об этом сообщила депутат Госдумы... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T12:29

2025-04-16T12:29

2025-04-16T12:58

крым

новости крыма

ялта

туризм в крыму

внутренний туризм

татьяна лобач

форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631460_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fd576be2c119efd1d145673bd295ae76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Курортный сезон в Крыму стартовал раньше срока, об этом свидетельствует высокий уровень бронирования объектов на полуострове. Об этом сообщила депутат Госдумы от Севастополя, зампредседателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.Сейчас главная задача – к лету подготовить инфраструктуру, подчеркнула Лобач. Привести в порядок ресторанные и гостиничные комплексы, пляжи, парков и объектов благоустройства.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий заявил, что спрос на отдых в Крыму подогревается доступными ценами. Они на 20% ниже, чем в отелях Краснодарского края и Абхазии. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%Продажи летних туров в Крым выросли почти на 50% - МинэкономразвитияБудут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, туризм в крыму, внутренний туризм, татьяна лобач, форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым"