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В Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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В Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 году
В Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 16.04.2025
В Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 году
Курортный сезон в Крыму стартовал раньше срока, об этом свидетельствует высокий уровень бронирования объектов на полуострове. Об этом сообщила депутат Госдумы... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T12:29
2025-04-16T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Курортный сезон в Крыму стартовал раньше срока, об этом свидетельствует высокий уровень бронирования объектов на полуострове. Об этом сообщила депутат Госдумы от Севастополя, зампредседателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.Сейчас главная задача – к лету подготовить инфраструктуру, подчеркнула Лобач. Привести в порядок ресторанные и гостиничные комплексы, пляжи, парков и объектов благоустройства.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий заявил, что спрос на отдых в Крыму подогревается доступными ценами. Они на 20% ниже, чем в отелях Краснодарского края и Абхазии. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%Продажи летних туров в Крым выросли почти на 50% - МинэкономразвитияБудут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение
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крым, новости крыма, ялта, туризм в крыму, внутренний туризм, татьяна лобач, форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым"
В Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 году

В Госдуме предрекли большой успех курортному сезону в Крыму в 2025 году

12:29 16.04.2025 (обновлено: 12:58 16.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Курортный сезон в Крыму стартовал раньше срока, об этом свидетельствует высокий уровень бронирования объектов на полуострове. Об этом сообщила депутат Госдумы от Севастополя, зампредседателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

"В Крыму сезон уже начался. Я так прогнозирую, и мы с коллегами уже смотрели, этот сезон будет лучше. Глубина бронирования - до августа. По сравнению с прошлым годом, уровень выше на 10%, от 45% уже забронировано. В Севастополе зарезервировано до 60%, - рассказала она в рамках форума индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым" в Ялте.

Сейчас главная задача – к лету подготовить инфраструктуру, подчеркнула Лобач. Привести в порядок ресторанные и гостиничные комплексы, пляжи, парков и объектов благоустройства.

"То, что делается правительством Крыма и Севастополя – очень большая и сложная работа. Вспоминаем события 10 лет назад, от строительства Крымского моста до трассы "Таврида". И сейчас можно смело говорить о развитии автотуризма в Крыму. Я бы сказала, лучше АЗС, чем в Крыму, нет на всей территории России. Здесь мы можем служить примером для многих субъектов", - подчеркнула депутат.

Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий заявил, что спрос на отдых в Крыму подогревается доступными ценами. Они на 20% ниже, чем в отелях Краснодарского края и Абхазии.
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КрымНовости КрымаЯлтаТуризм в КрымуВнутренний туризмТатьяна ЛобачФорум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым"
 
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