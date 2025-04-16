В Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 году
В Госдуме предрекли большой успех курортному сезону в Крыму в 2025 году
12:29 16.04.2025 (обновлено: 12:58 16.04.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮжный берег Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Курортный сезон в Крыму стартовал раньше срока, об этом свидетельствует высокий уровень бронирования объектов на полуострове. Об этом сообщила депутат Госдумы от Севастополя, зампредседателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.
"В Крыму сезон уже начался. Я так прогнозирую, и мы с коллегами уже смотрели, этот сезон будет лучше. Глубина бронирования - до августа. По сравнению с прошлым годом, уровень выше на 10%, от 45% уже забронировано. В Севастополе зарезервировано до 60%, - рассказала она в рамках форума индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым" в Ялте.
Сейчас главная задача – к лету подготовить инфраструктуру, подчеркнула Лобач. Привести в порядок ресторанные и гостиничные комплексы, пляжи, парков и объектов благоустройства.
"То, что делается правительством Крыма и Севастополя – очень большая и сложная работа. Вспоминаем события 10 лет назад, от строительства Крымского моста до трассы "Таврида". И сейчас можно смело говорить о развитии автотуризма в Крыму. Я бы сказала, лучше АЗС, чем в Крыму, нет на всей территории России. Здесь мы можем служить примером для многих субъектов", - подчеркнула депутат.
Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий заявил, что спрос на отдых в Крыму подогревается доступными ценами. Они на 20% ниже, чем в отелях Краснодарского края и Абхазии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: