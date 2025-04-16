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Погода в Крыму на Пасху - прогноз

Погода в Крыму на Пасху - прогноз - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Погода в Крыму на Пасху - прогноз

Грядущие праздничные выходные порадуют крымчан и гостей полуострова хорошей погодой, температура воздуха превысит климатическую норму, однако в пасхальный день... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T12:06

2025-04-16T12:06

2025-04-16T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Грядущие праздничные выходные порадуют крымчан и гостей полуострова хорошей погодой, температура воздуха превысит климатическую норму, однако в пасхальный день небольшие краткосрочные дожди все же вероятны. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом, по ее словам, 20 апреля – в пасхальное воскресенье – со второй половины дня существует вероятность небольших, очень краткосрочных дождей, которые в целом не испортят впечатление от теплой, по-настоящему весенней погоды."В понедельник, 21 апреля – погода аналогичная. Температура воздуха днем +16…21, ночью +6…11, но тоже во второй половине дня есть вероятность небольших дождей. Всю следующую неделю погода хорошая, температура выше климатической нормы", - рассказала глава регионального гидрометцентра.В среду погоду в Крыму определяет область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2, днем +15…+20 градусов, в горах +9…+14, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму апрельский снег пополнит запасы водыКогда в Симферополе отключат отоплениеСтарт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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